Llegó su momento para poder encontrar una regularidad absoluta, golpe en la mesa, y demás aspectos generales. Bryan Reyna es el jugador llamado a ser el que cambie la oncena titular de la Selección Peruana ante Canadá. Todos los detalles te los pasamos a contar bajo una fuente de información internacional. Porque para tener este tipo de datos, se debe estar bien interiorizado en La Blanquirroja.

¿Quién es la sorpresa en Perú contra Canadá?

ESPN, en su despacho para Perú, expone quién es el tapadito de Jorge Fossati contra Canadá: “Bryan Reyna es uno de los futbolistas de Perú que más expectativas positivas genera para esta Copa América 2024. Su rendimiento con Belgrano de Argentina, tanto en los torneos domésticos como en la CONMEBOL Sudamericana, han sido superlativos, por lo que se espera que aporte en ofensiva con la Blanquirroja”.

De la misma manera, el delantero de Belgrano ahora sí podrá decir presente: “Sin embargo, ante Chile no tuvo presencia y se terminó quedando en la banca de suplentes. No por decisión técnica, sino por precaución. El delantero sintió molestias en los primeros días de entrenamiento con Perú en Videna y no llegaba al cien por ciento ante ‘La Roja’. Eso sí, ante Canadá estará totalmente disponible”.

El Picante, como se le conoce a nivel internacional, le dará respuestas a la Selección Peruana de cara a la siguiente fecha de Copa América 2024: “A esto hay que sumarle que la selección de Jorge Fossati no tuvo un gran rendimiento otra vez en ofensiva (ante Paraguay pasó lo mismo), y necesita algunos cambios. Lo que más se sintió en la poca velocidad y escasa inventiva en los últimos metros, un par de características que tiene de sobra Bryan Reyna”.

Bryan Reyna se prepara en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

¿Por quién entraría Bryan Reyna?

Lo que expone la web principal del medio de comunicación, es bastante claro. La idea principal es que El Picante entre por el Orejas para poder trabajar contra el combinado rival: “Su ingreso por Edison Flores como segundo delantero ante Canadá es una de las grandes posibilidades. El jugador de Belgrano podría ser clave para que Perú consiga su primer triunfo en la Copa América 2024”.

¿Cuánto vale actualmente Bryan Reyna?

Bryan Reyna vale 2 millones de euros, según Transfermarkt. Siendo la mayor cifra que ha alcanzado el extremo de Perú, el crack pasó de Alianza Lima a Belgrano de Córdoba por 700 mil dólares. Este es su punto más alto, sin duda alguna, después de haber consolidado en el ambiente competitivo de la Liga Argentina. Si la rompe contra Canadá, esos números estarán creciendo aún más.

¿Cuál es el próximo partido de la Selección Peruana?

Perú deberá chocar contra Canadá por la jornada 2 del Grupo A de la Copa América 2024. Ahí La Bicolor deberá sumar tres puntos si desea estar en la siguiente fase de esta competencia. Desde las (5:00 PM – HORA PERUANA), la Selección Peruana estará enfrentándose a su rival de turno en el Sporting Park de Kansas City, Estados Unidos. En un recinto para 18 467 espectadores aproximadamente.