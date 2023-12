Sergio Peña está en nuestro país, en tiempos de vacaciones, dejando varias frases para analizar con lentitud y seriedad. El enganche nacional del Malmo en Suecia viene dejando diversas entrevistas donde habla sobre lo que pasa en la Selección Mayor. El 10 ex Alianza Lima y Universidad San Martín, esta vez en el programa “Entre Ceja y Ceja” tocó un par de temas importantes.

Primero fue el asunto de Oliver Sonne, nuevo lateral que no jugó ni un minuto con Juan Reynoso. Y después el mejor jugador de la historia. Ambos por el apoyo emotivo que hay al día de hoy desde el hincha nacional. Sobre el nacido en Dinamarca, sonó a crítica su dicho: “Te aseguro que a la gente le preguntas cómo juega Oliver y no saben. Lo aman sin ni siquiera verlo visto”.

Acá entra a tallar la parte más polémica de todas, aquella que el hincha tomará nota. Antes dijo que no les interesaba la crítica, y ahora se mandó con esta frase bastante potente: “No pienso que esté mal, pero si pienso que está mal que le falten el respeto a los que lo están haciendo como Aldo (Corzo), como Luis (Advíncula). Pienso que puedes querer a un jugador, pero no puedes faltar el respeto a los otros”.

También recordó, la vez que Perú jugó contra Argentina y afuera del hotel de concentración visitante, se llenó de público por La Pulga: “Fue algo que molestó mucho. Yo también pienso que Messi es el mejor jugador del mundo, pero pienso que como hincha, si es que lo eres, es una falta de respeto para la hinchada. Cuando Messi hacía los goles se escuchaba gol y parecía que estábamos en Argentina”.

¿Qué dijo Sergio Peña sobre la Selección Argentina de Lionel Messi?

Sergio Peña acá no se guardó nada, y cargó contra los hinchas que adoran a la pulga en el Perú: “El hotel de Argentina estaba más lleno que el hotel de Perú, gente peruana con camiseta de Argentina. Entonces ya pasó a ser algo ridículo, algo vergonzoso. Entiendo que la gente sea fanática de Messi, pero no te puede meter a la cancha cuando estamos perdiendo. Si vas a alentar a Argentina pierdes el respeto total de la selección peruana”.

¿El hincha peruano se molestará con Sergio Peña?

¿Cómo caerán estas palabras en el hincha que decide lo que piensa y siente en el fútbol? Todo lo que menciona Sergio Peña podría ser tomado en serio, o como una verdad absoluta, pero hay una falta de tino impresionante. Seguramente a él no le importará lo que crea la gente, pero también más adelante, cuando aquellos comentarios hacia su persona le afecten en lo deportivo, deberá responder igual.

Últimamente, en la gente hay un descontento hacia la Selección Peruana, no solo por el rendimiento en cancha, los gestos negativos de Juan Reynoso y demás. Si no, también pasa del poco que demuestra el jugador nacional hacia la gente que fue incondicional siempre. Se desmerece con una facilidad lo que pasa. Quizás ellos están ahora en una nube absoluta, pero con la gente no te la agarres.