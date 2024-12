El nuevo gigantesco valor mundial de Bryan Reyna luego de su increíble golazo de tijera

Luego de tantos días tristes, Bryan Reyna por fin puede sonreír. Teniendo varias peles con el entrenador Juan Cruz Real, el técnico lo relegó a la banca pese a su gran momento, pero luego lo borró completamente del plantel de Belgrano de Córdoba. Ahora, ya con nuevo estratega, el ‘Picante’ se lució con un golazo y su nuevo valor mundial aumentó.

Sucediendo todo en el partido por la fecha 26 de la Liga Profesional Argentina, Bryan Reyna anotó un golazo en el duelo entre Belgrano de Córdoba ante Estudiantes de La Plata. Justo cuando el reloj marcaba el minuto 88 del encuentro, el peruano se lució con una tijera que terminó por vencer al portero Matías Lisandro Mansilla.

¿Cuánto vale Bryan Reyna?

Así pues, consiguiendo el empate 2-2 en el duelo entre Belgrano de Córdoba ante Estudiantes de La Plata, el momento fue muy emotivo para Bryan Reyna pues se llenó de emociones encontradas tales como la alegría, la redención, la emoción y la reflexión. Decretando el empate a dos goles, el peruano también declaró muy fuete.

Dirigiendo sus palabras para el técnico Juan Cruz Real, Bryan Reyna habló tras el empate entre Belgrano ante Estudiantes de La Plata. Así pues, sin ningún filtro, declaró: “Yo me topé con una persona que no fue justa conmigo porque en mi mejor momento me sacó y eso me dolió mucho como jugador”.

Reyna jugando para belgrano. (Foto: Belgrano)

Ahora la noticia nos coloca en la posición de conocer el nuevo valor del peruano. Subiendo de manera exponencial, ahora Bryan Reyna vale 2,50 millones de euros, según Transfermarkt. Siendo la mayor cifra que ha alcanzado el extremo de Perú, el crack pasó de Alianza Lima a Belgrano de Córdoba por 700 mil dólares.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bryan Reyna con Belgrano?

Bryan Reyna tiene contrato en Belgrano hasta diciembre del 2026. Fichado en enero del 2024 desde Alianza Lima de Perú, el cuadro de Córdoba busca venderlo a Europa para recuperar su inversión.

¿Cuánto gana Bryan Reyna?

Bryan Reyna gana entre 20 mil a 30 mil dólares mensuales en Belgrano, según Salary Sport. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el extremo se lleva por temporada alrededor de 360 mil dólares.

