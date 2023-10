La Selección Peruana está trabajando arduamente para los próximos encuentros contra Chile y Argentina en las Eliminatorias al Mundial 2026. Esta semana se dieron a conocer los convocados de la Liga 1, y el lunes 9 de octubre se dará a conocer la lista final, que incluirá a los futbolistas que militan en el extranjero.

En el enfrentamiento contra la Selección de Brasil, el equipo dirigido por Juan Reynoso parecía estar manejando el partido para lograr un posible empate y sumar puntos. Sin embargo, un gol desde un tiro de esquina cambió todo y la hinchada señaló a un jugador en particular por perder la marca en ese momento crucial.

El futbolista es Raúl Ruidíaz, quien recibió muchas críticas después del partido debido a que su ingreso no tuvo un impacto positivo y resultó en una derrota perjudicial para la Blanquirroja.

Uno de los que opinó sobre este tema fue el exjugador histórico de la Selección Nacional, Nolberto Solano, quien no dudó en expresar que la selección es un escenario en el que solo algunos futbolistas pueden destacar debido al corto tiempo que tienen para adaptarse y rendir.

“Raúl está en el día a día en su club, conoce a sus compañeros y tiene una racha espectacular. La selección es de momentos y la selección, parece mentira, no es para todos los futbolistas. ¿Y por qué? Por el corto tiempo que tienes para llegar y funcionar”, comentó par RPP.

Además, el popular Ñol explicó por qué el exdelantero de Universitario no tuvo muchas oportunidades de jugar bajo la dirección de Ricardo Gareca, mencionando que en ese momento, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán estaban en un nivel excepcional.

“En la etapa con nosotros no tuvo mucha oportunidad porque encontramos a Paolo en un gran momento, encontramos a Farfán todavía en su gran momento. Entonces, por eso, no participaba tanto. Hay que esperar y darle tiempo. No hay que sepultarlo, no podemos darnos el gusto, no tenemos tantos futbolistas”, explicó.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Perú vs Chile por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será el jueves 12 de octubre a las 7:00 p.m. El duelo se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuál es la alineación de la selección de Perú?

La selección de Perú al mando del entrenador Juan Máximo Reynoso saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Paolo Guerrero, Alexander Callens, Pedro Gallese, Renato Tapia, etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Perú?

La selección de Perú viene de jugar contra la selección Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El resultado fue de 0-1 y el encuentro se disputó en el Estadio Nacional de Lima.