Los futbolistas que jugaron en Real Madrid y AC Milan: dos argentinos, dos Balones de Oro y un hombre que será silbado esta noche

Tras algo más de 14 años y luego de incontables hechos en el medio vuelve uno de los partidos más importantes de toda la historia de la Champions League. Real Madrid y AC Milán miden fuerzas en el Santiago Bernabéu en una jornada decisiva para ambos en la Copa de Europa. Repasamos los jugadores que han vestido ambas camisetas y donde se encuentran desde un par de argentinos hasta balones de oro. Uno será incluso silbado esta noche.

Hablamos del encuentro que más ediciones de la Champions League puede reunir en el panorama europeo. 15 para el Real Madrid y 7 para un Milan que regresa a la capital española desde una derrota por 2-0 en otoño del 2010. No son pocos los cracks que han vestido ambas camisetas y que incluso fueron capaces de levantar títulos en estas dos entidades de peso. Si nos vamos al panorama argentino los primeros nombres en surgir son los de Gonzalo Higuaín y un Fernando Redondo cuyo recuerdo sigue más que intacto en la capital de España.

Pero también hay auténticos Balón de Oro. Ronaldo Nazario levantó el máximo premio como futbolista del Real Madrid allá por el 2002 y antes de unirse a la disciplina del Milan en el 2007. Si bien solamente pudo disputar 20 encuentros por San Siro y marcar 9 goles, supone uno de los últimos fichajes galácticos de una entidad venida a menos desde la salida de la administración Berlusconi a inicios de la pasada década. Ricardo Izecson dos Santos Leite, Kaká, el otro ganador del premio levantado por Rodri jornadas atrás que surge en nuestra lista.

También existen jugadores que incluso dirán presente en el encuentro de esta noche. Hablamos de nada más y nada menos que un Álvaro Morata que retornará al Santiago Bernabéu por tercera vez como oponente de la Casa Blanca. El canterano del Real Madrid ya lo hizo defendiendo los intereses de Juventus y por supuesto a los de un Atlético Madrid al cual juró amor eterno antes de volver al calcio. En una entrevista concedida por ti atlética a lo largo de las últimas horas reconoció que sabe lo que le espera esta noche cuando el balón empiece a rodar.

Ronaldo y Kaká, los Balones de Oro que comparten AC Milan y Real Madrid: IMAGO

“Al final creo que será lo mismo de cuando volvía con el Atleti. No creo que las cosas hayan cambiado mucho. Pero soy consciente de ello y espero que me silben y de todo. Es normal”, declaraba el delantero que ganase la Eurocopa con España ejerciendo de capitán sobre el césped y cuya carrera iniciase justamente gracias a José Mourinho en Real Madrid. Partidazo por todo lo alto y donde ambos conjuntos no tienen margen de error pensando en lo que viene.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras fichar por Real Madrid, Mbappé quería vengarse del PSG comprando a uno de sus grandes rivales

Más futbolistas que jugaron en Real Madrid y AC Milan

Cristian Panucci, Clarence Seedorf, Julio César, David Beckham, Emerson, Diego López, Klaas Jan Huntelaar, Theo Hernández y por supuesto Brahim Díaz. Todos han vestido las camisetas de tanto Real Madrid y Milán en diversos momentos de su carrera. Tras 14 años de espera, vuelve el quedar alguno supone el primer gran clásico del fútbol europeo.

Historial Real Madrid vs. AC Milán

Bienvenidos a lo que será el round número 16 entre ambos conjuntos. Tanto Real Madrid como Milán suman 6 victorias ante su contraparte. También surgen 3 empates y un total de 49 goles donde los rossoneri apenas superan por uno a los merengues. No olvidemos que estos dos gigantes de Europa incluso llegaron a batirse en la final de 1958 y donde los españoles vencieron por 3 a 2 para ganar su tercera Champions League.

Encuesta¿Qué equipo de Ancelotti te gustó más? ¿Qué equipo de Ancelotti te gustó más? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad