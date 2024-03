Sorpresa absoluta: Pablo Bengoechea regresa al Perú y no precisamente para Alianza Lima

La vida es de quien toma determinaciones, para cambiar y mejorar siempre, dicen por ahí. En el fútbol peruano la idea de tener a entrenadores de nivel altísimo está cada vez más lejana. Por eso, la Universidad César Vallejo en este caso toma una fuerte determinación, una que seguramente le dará muchos puntos a favor. Donde las buenas noticias estarán llegando pronto.

Vuelve un ex Alianza Lima, pero no para el equipo donde fue feliz. Lo cuenta el periodista Wilmer Robles Tadokoro en su cuenta de Twitter: “Confirmado: Pablo Bengoechea es el técnico elegido por la César Vallejo para asumir las riendas del equipo trujillano tras la rescisión de contrato por mutuo acuerdo con Roberto Mosquera. El ex director deportivo de Peñarol está por llegar al Perú”.

Ahora, con esto definido, y con la oportunidad clara de poder trabajar una vez más en el Perú, hacer que Pablo Bengoechea renueve su estancia en un fútbol donde trascendió siempre. El entrenador uruguayo estuvo lejos de la enseñanza, tomando decisiones más pegadas a lo administrativo. Pero regresa a lo grande, a un país que le dio tanto, con miras a devolverle cosas.

Los hinchas de Alianza Lima son quienes se quedan con la boca abierta porque el título de la temporada 2017 no se olvida más. Pablo Bengoechea fue quien los sacó del hoyo después de una racha impresionante de años sin conocer títulos nacionales. Marcó un antes y después dicen algunos en el estilo de juego, para obtener resultados de manera inmediata, peleando cada temporada.

Esta vez, no lo verán en Matute trabajando como lo hizo por varias oportunidades, si no, en el norte del país, con la indumentaria de la Universidad César Vallejo. Encontrándose con Paolo Guerrero, quien lo supo acompañar cuando el técnico de la Selección Peruana era Sergio Markarian, y Pablo Bengoechea era su asistente de primera mano. Este será un enorme reencuentro en todos los sentidos.

¿Cómo le fue a Pablo Bengoechea en el fútbol peruano?

Llegó la temporada 2017 al campeonato local para dirigir Alianza Lima, ese año sacó su primer título como entrenador principal. Siendo campeón nacional con el equipo del pueblo, con un orden táctico más que el juego atildado. Aquel que muchas veces le trajo críticas fuertes al siempre directo, Pablo Bengoechea.

¿Pablo Bengoechea es bien recordado en Alianza Lima?

Después pasó por Alianza Lima nuevamente a mitad del año 2019, regresando para asumir las riendas del conjunto victoriano en su segunda etapa. Donde no fue bien, perdió la final contra Deportivo Binacional y se marchó en 2020 contra Universitario de Deportes. Esa temporada es recordada porque los íntimos descendieron al final, por una serie de errores.