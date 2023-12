Alianza Lima lo despidió y los hinchas se dividieron en dos bandos porque siempre fue un señor profesional. Cristian Benavente usó con responsabilidad la camiseta del conjunto blanquiazul. Por eso, cuando se presentó su mensaje de despedida, las repuestas del pueblo íntimo fueron de gratitud. Ahora, un nuevo reto en el fútbol peruano lo estaría motivando.

El gerente deportivo de la Universidad César Vallejo, habló sobre la posibilidad de contratar al Chaval en una nota con Liga 1 Radio: “Cristian Benavente es un jugador que intentamos traerlo el año pasado. Pero él decidió quedarse en Alianza Lima. Nosotros hemos tenido conversaciones, pero aún está frío, no se ha avanzado mucho”. La idea es que pronto se resuelva este tema con el jugador y tienda trujillana.

Desde Alianza Lima no existe ningún reclamo hacia Cristian Benavente, todo lo contrario, porque mientras estuvo lesionado congeló su sueldo hasta esperar la evolución correspondiente. La idea principal del ex Selección Peruana, era no ser una carga para el club y así es como lo solucionó. Por eso se terminó llevando los aplausos por parte del respetado universo seguidor.

Si se termina concretando la llegada del Chaval a la Universidad César Vallejo, el más contento será Roberto Mosquera porque podrá contar con jugadores de alto nivel. Para un equipo que parece apuntar alto hacia la siguiente temporada, y buscar romper algunos esquemas. Desde Trujillo iniciaron un proyecto, donde parece ser el título nacional, la única meta a final de año.

¿Qué tan cerca está Cristian Benavente de César Vallejo?

Tal como lo explicó el gerente deportivo del conjunto norteño, Luis Gálvez. Los próximos días serán claves para saber si Cristian Benavente sigue en el fútbol peruano para asumir este reto. O simplemente queda en un agradecimiento y listo, ahí nadie se terminó comprometiendo. Desde ya, sería lindo que se quede en el Perú, profesional de su categoría.

¿Cómo le fue a Cristian Benavente la última temporada con Alianza Lima?

Durante todo el 2023 estuvo operado, en proceso de recuperación, y por eso no disputó ni un solo minuto. El 2022 sí tuvo regularidad, en 26 partidos anotó 6 tantos, siendo muchas veces suplentes. Aparte, jugó 4 duelos por Copa Libertadores, sin trascender del todo. Y consiguió el título nacional de 2022, donde influyó con su juego pícaro.

¿Cuánto es el valor de Cristian Benavente en Alianza Lima?

En estos instantes después no jugar absolutamente nada la temporada 2023, está tazado según transfermarkt en un aproximado de 400 mil euros. Su pico más alto fue 5.50 millones de euros, cuando fue fichado por el Pyramids de Egipto para probar suerte en ese fútbol exótico. Diferencia astral al día de hoy.