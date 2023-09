Después de casi un día entero, llegó la repercusión de parte de la persona más importante para muchos en Sporting Cristal. El problema de Martín Távara y su choque por la madrugada del último lunes, movió varias áreas dentro de La Florida por la gravedad del caso.

El volante chocó su auto contra una veterinaria, y tuvo que pasar algunas horas con la policía de la localidad, para esclarecer todos los casos. Tiempo después salió tranquilo, se presentó a entrenar sin ningún problema, según voces cercanas al Rímac. Hasta que llegó Tiago Nunes con su palabra autorizada.

“Se ha generado un problema mayor de lo que ha ocurrido. Yo mismo me choqué dos veces en el tráfico de Lima, mi suerte que no había nadie para sacar fotos de ese momento. El tráfico es complejo, acá en Lima”. Arrancó diciendo el director técnico de Sporting Cristal.

“Martín entrenó en la mañana normalmente y hablé con él. Me dijo que salía de una casa de un familiar, en ese trayecto se chocó con un carro y ese carro hizo que su carro se desbalancea y se choque contra un muro. Gracias a Dios no pasó nada”. Señaló el profesional de nacionalidad brasileña con total tranquilidad, dando un mensaje conciliador.

También, se la jugó por sacarlo del problema a Martín Távara, dándole la derecha al respecto: “Estaba dentro de la normalidad, no estaba borracho, le pregunté si estaba borracho y me dijo que no, la gente no fue necesario hacer una prueba de alcohol porque estaba normal. Es un jugador que tuvo problemas en el pasado y te puede generar algunas dudas”.

Tiago Nunes sobre Martín Távara y su accidente:

“En los últimos años, siempre hay algo con Cristal en el final del campeonato, no sé por qué, coincidencias que pasan en el fútbol peruano. La gente en las redes empieza a generar problemas internos para que Cristal tenga que resolver. Cuando yo esté acá, no vamos a tener ese tipo de situaciones, estamos enfocados en jugar bien al fútbol, competir y estar metidos en el partido contra Cusco FC del viernes”. Y soltó una serie de oraciones donde pone como club modelo a Sporting Cristal, con campañas mediáticas al respecto. Se juega con todo la Liga 1.

¿Quién es el entrenador de Sporting Cristal?

Sporting Cristal actualmente está bajo el mando de Tiago Nunes, entrenador brasileño que firmó contrato por una temporada con los celestes. Viene de ser entrenador en su país en equipos como Corinthians, Botafogo, Atlético Paranaense, además de tener experiencias en el fútbol formativo.

¿Qué jugadores se incorporaron al plantel de Sporting Cristal para la temporada 2023?

Buscando tener un papel protagónico en la Copa Libertadores, Sporting Cristal realizó importantes incorporaciones. Pensando también en el título de la Liga 1 2023, el cuadro celeste fichó a Brenner Marlos, Ignácio Da Silva, Nicolás Pasquini, Franco Medina, Adrián Ascues y Jostin Alarcón.

¿Qué jugadores se fueron del plantel de Sporting Cristal para la temporada 2023?

Pensando en liberar cupos de extranjeros, Sporting Cristal dejó ir a varios jugadores para la temporada 2023 de la Liga 1. Desprendiéndose de Christofer Gonzales, Horacio Calcaterra, Omar Merlo, Johan Madrid, Fernando Pacheco, Christopher Olivares