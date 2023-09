Universitario de Deportes sabe que tiene un cotejo de vida o muerte ante la Universidad César Vallejo. Chocando este jueves 28 de septiembre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1, el partido se desarrollará en el estadio Mansiche y el técnico Jorge Fossati no podrá contar con dos elementos trascendentales.

Entendiendo que la cima del Torneo Clausura está muy disputada, Universitario tiene que aprovechar el empate que tuvo Sporting Cristal. Para ello, el cuadro crema sale con todo para lograr vencer a la Universidad César Vallejo en la ciudad de Trujillo.

Pero el escenario no es tan fácil pues Roberto Mosquera estará sentado en la banca de la Universidad César Vallejo y, además, para males de Universitario de Deportes, dos jugadores no estarán disponibles para el cotejo y Jorge Fossati no podrá emplearlos.

Fossati preocupado: Universitario tendrá 2 bajas de consideración ante Vallejo

Recordando que Alexander Succar está lesionado, el delantero no podrá estar presente en el partido entre Universitario de Deportes ante Universidad César Vallejo. Si bien no es una pieza titular, sí es un jugador de recambio importante para el cuadro crema.

Por otro lado, tampoco estará disponible el defensor Williams Riveros. El zaguero tiene acumulación de amarillas y por esa razón no podrá jugar el cotejo entre Universitario de Deportes ante Universidad César Vallejo.

¿Cuándo juega Universitario vs César Vallejo por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Universitario es el jueves 28 de septiembre a las 18:00 PM, en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 ante Universidad César Vallejo en el Mansiche de Trujillo.

¿Dónde ver el partido entre Universitario vs César Vallejo por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Universitario visitará a la Universidad César Vallejo por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 MAX.

Así marcha Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023

Universitario de Deportes ha disputado 14 partidos y se ubica en la posición 1 con 8 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido y con 21 goles a favor y 7 goles en contra.