El fútbol peruano se encuentra de luto con la noticia del fallecimiento de Arón Torres, un destacado futbolista que dejó huella en los corazones de los aficionados. Torres, quien previamente había defendido la camiseta del Sport Boys durante las temporadas 2017 y 2018, se ganó el cariño de la hinchada rosada al ser una pieza clave en el ascenso del equipo.

Su último equipo fue Unión Comercio, al que se unió a principios de 2022 con la esperanza de seguir persiguiendo su pasión por el fútbol. Sin embargo, su carrera se vio truncada debido a una enfermedad que le diagnosticaron.

La hipertensión, una afección que heredó de su madre, se convirtió en una dura batalla para Arón Torres. A pesar de su dedicación al tratamiento, su situación se deterioró, y en una entrevista con DIRECTV en agosto del año pasado, reveló la urgente necesidad de un trasplante de riñón para seguir luchando por su vida y su carrera.

“Hace dos años en Deportivo Municipal me diagnosticaron con hipertensión que heredé de mi madre y lo vine tratando luego en el año que estaba en Chavelines, todo tranquilo. Este año en Comercio no seguí medicándome correctamente. No sentía nada, hace dos meses que jugué un partido de reserva me sentí mareado y acudí rápido al hospital y me di con esta sorpresa”, indicó.

El diagnóstico médico indicaba que sus riñones estaban gravemente afectados y, si no se realizaba un trasplante a tiempo, tendría que alejarse del fútbol, una noticia devastadora para el joven futbolista.

“Me están haciendo diálisis tres veces por semana y cada sesión es de 3 a 4 horas y estoy regresando a las 3 a 4 de la mañana a mi domicilio. Mis riñones están bien comprometidos y el doctor me dijo que si no conseguía trasplante tendría que dejar el fútbol”, agregó

Su último partido en mayo de 2022, en el que anotó un gol en una victoria por 4-0 sobre Unión Huaral, marcó su despedida de los campos de juego debido a su creciente enfermedad. La partida de Arón Torres deja un vacío en la comunidad futbolística peruana y un recordatorio de la importancia de la salud y la solidaridad en el deporte.

