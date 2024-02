El fútbol peruano no está de luto, pero si está en un momento para reflexionar ciertos accionares. Barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes tuvieron un choque en el distrito de Santa Anita. Ambos grupos radicales lucharon y por balazos se vieron dañadas algunas personas. Entre ellas, menores de edad que estaban con un bando, y fueron los mayores complicados.

El Ministerio de Salud informó que por el momento no existe ningún fallecido por este terrible accionar. Donde se puede ver cómo reinó la violencia en el distrito de Santa Anita, todas las personas están siendo atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Hipólito Unanue. Son cuatros los heridos, J.N.E. de 11 años, D.T.J de 12 años, junto a M.L.G de 32 años, y J.E.C de 27 años.

Después de todo esto, mediante un comunicado oficial en redes sociales. Alianza Lima y Universitario de Deportes tomaron cartas en el asunto. Dejando en claro que esto sobrepasó todos los límites: “Condenamos enérgicamente todo acto de atentado contra la vida de otras personas, especialmente cuando se involucra a menores de edad en sucesos como este. Esperamos la pronta recuperación de los afectados”.

Destacan ambos clubes nacionales que la vida es mucho más valiosa que un partido de fútbol: “Universitario y Alianza Lima resaltan que “son rivales, no enemigos. Convocamos a que todos los protagonistas de la industria del fútbol nos unamos para erradicar la violencia. Somos rivales, no enemigos. No matemos al fútbol: desterremos la violencia y luchemos por un ambiente seguro y de paz”.

Pidiendo a los encargados, tomar cartas en el asunto para encontrar a los responsables: “Instamos a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables. Como las instituciones más representativas del fútbol peruano, queremos reafirmar nuestro compromiso de consolidar los valores que nos han guiado desde nuestra fundación”.

¿Qué hicieron Universitario de Deportes y Alianza Lima en este caso?

Excelente medida la tomada entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, para poder darle valor a su responsabilidad como instituciones principales. Ahora la Policía Nacional del Perú, junto a los Ministerios estatales pertinentes, deberán encontrar a los responsables. Para poder calmar todo este ambiente donde reina la violencia, por encima de lo más importante. La integridad humana.

¿Cuándo sucedió este enfrentamiento entre barras?

Previo al partido entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, se dio el choque entre barras bravas. Donde los damnificados ya están identificados, siendo atendidos de manera urgente por los organismos de salud pertinentes. Enhorabuena por eso, esperemos que sea la última vez que se informa sobre este motivo despreciable. Como la violencia en las calles.