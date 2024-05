Qué pasa si hoy Alianza Lima gana, empata o pierde vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024

Alianza Lima vs. Colo Colo se miden hoy por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Enfrentándose hoy desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile, el partido es trascendental para el cuadro de Alejandro Restrepo pues su futuro en el certamen internacional está ligado directamente al resultado que se obtenga en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Como se recuerda, Alianza Lima y Colo Colo empataron sin goles en el estadio Monumental de Chile por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Partiendo de ese resultado como punto de análisis, aquella vez el cuadro de Alejandro Restrepo estuvo en postura defensiva, pero en Perú las cosas deben cambiar pues está obligado a salir a buscar el resultado.

Sabiendo que Alianza Lima y Colo Colo llegan con opciones de pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2024, el partido por la fecha 5 de este miércoles 15 de mayo es vital para ambos y acá te contamos qué pasa con el cuadro de Perú según obtenga un triunfo, un empate o una victoria.

Qué pasa si Alianza Lima y Colo Colo empatan por la Copa Libertadores 2024

Recordando que ambos están en el Grupo A de la Copa Libertadores 2024, y que tanto Alianza Lima como Colo Colo pelean por quedar en el segundo o tercer puesto de la serie, un empate complicaría mucho el escenario para el plantel de Carlos Zambrano y Hernán Barcos. Así pues, todo estaría muy cuesta arriba pues se quedaría último con 4 puntos, mientras que Colo Colo estaría tercero con 5 unidades, y ambos a la expectativa de lo que pase entre Cerro Porteño y Fluminense en Brasil.

Qué pasa si Alianza Lima pierde ante Colo Colo por la Copa Libertadores 2024

Si Alianza Lima pierde ante Colo Colo, sus chances de pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2024 quedarían terminadas. Sin más opciones, pues solo le quedaría un partido por disputar, tendría que vencer a Fluminense en Brasil para intentar tener 6 puntos y esperar que Cerro Porteño pierde tanto en la fecha 5 y en la fecha 6, para que así quede tercero y pase a pelear un cupo para la Copa Sudamericana 2024.

Qué pasa si Alianza Lima gana a Colo Colo por la Copa Libertadores 2024

Si Alianza Lima gana a Colo Colo por la Copa Libertadores 2024, sus opciones de pasar a octavos de final crecen rotundamente. Llegando a sumar 6 puntos, pasará al segundo puesto mientras espera el resultado del partido entre Fluminense ante Cerro Porteño, que seguro será triunfo del cuadro de Brasil.

Adrián Arregui y Arturo Vidal. (Foto: Composición Bolavip)

De ahí en más todo se definiría en la fecha 6 de la Copa Libertadores 2024. Con seis puntos, Alianza Lima tendría que sacar un resultado positivo en Brasil y esperar lo que pase entre Cerro Porteño y Colo Colo en Paraguay. No pudiendo ganar ambas escuadras, en el peor de los resultados, el cuadro de Perú quedaría en el tercer puesto y pelearía su pase a la Copa Sudamericana 2024.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo en vivo vía ESPN y online por Star Plus, jugarán este miércoles 15 de mayo por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Puedes seguir la transmisión en directo por ESPN, por internet por Star Plus y gratis en Bolavip con el minuto a minuto, el resumen completo y los goles del partido.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo juegan este miércoles 15 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile. Chocando por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, el duelo se verá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis en Bolavip.