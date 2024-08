Luego del anuncio de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero dejó de pertenecer a la Universidad César Vallejo. Ahora estando como jugador libre, el delantero firmará por Alianza Lima hasta por lo menos diciembre del 2024.

Ante esto, Richard Acuña, presidente de la Universidad César Vallejo, no se quedó callado y brindó punzantes declaraciones sobre lo que hará el cuadro de Trujillo. Dejando en claro que siempre velarán por el correcto cumplimiento de la ley, el dirigente fue preciso.

Explicando que ningún club debe sacar viveza por alguna ley, refiriéndose a Alianza Lima, Richard Acuña precisó que la Universidad César Vallejo continuará por el camino legal sobre la salida del delantero Paolo Guerrero del plantel de Trujillo.

¿Cuándo presentará Alianza a Paolo Guerrero?

Saliendo al frente por la Universidad César Vallejo, Richard Acuña habló sobre la situación de Paolo Guerrero: “No creo justo que cualquier colaborador diga porque ‘ya no quiero, me tengo ir’. Yo entiendo la libertad de trabajo, pero yo busco el respeto a la ley, el respeto al contrato, a las instituciones y al fútbol peruano. Creo que este puede ser un precedente negativo”.

Siguiendo con su comentario, el dirigente dejó una advertencia a Alianza Lima: “El capítulo Paolo Guerrero que se vaya al ámbito legal. Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere, yo creo que cuando hay un contrato de por medio hay un respeto a la ley, en respeto a los derechos”.

Lo cierto es que si bien Paolo Guerrero se desligó de la Universidad César Vallejo y puede firmar por cualquier otro club, la ley también le da la facultad de réplica al cuadro de Trujillo. En ese sentido, el plantel del norte podría continuar con la situación legal y esto tendría posibles consecuencias para Alianza Lima.

En este punto lo más probable es que si Alianza Lima ficha a Paolo Guerrero, lo hará blindándose de todas las maneras posibles. Solo el tiempo dirá cómo continuarán las cosas y si al final el delantero de 40 años logra debutar con el cuadro de La Victoria.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero ganará 50 mil dólares en Alianza Lima, en promedio. Firmando hasta diciembre del 2024, el delantero se llevará por los cinco meses alrededor de 250 mil dólares.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

