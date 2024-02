Qué complicación es cuando los partidos no terminan con el pitazo del juez principal. Las historias en clásicos nos enseñan cada temporada que siempre hay movimientos por hacer, en este caso se referirá al ciento por ciento a una sanción pedida por Universitario de Deportes. Donde se buscará ejecutar la justicia, por un hecho concretado desde Alianza Lima y un personaje en especial.

Lo cuenta el periodista Wilmer Robles Tadokoro, para el medio de comunicación donde trabaja: “Y es que Depor pudo conocer que ante la presencia del guardameta nacional en el banquillo de suplentes del cuadro íntimo, los merengues acudirán a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, con el objetivo de solicitar una sanción para Campos, quien asume una suspensión por los gestos realizados en la final de ida de la Liga 1 2023”.

Ángelo Campos estuvo en zona donde no debía, lastimosamente, para los intereses de los íntimos. No existe manera de poder negar ese hecho: “Todo inició con un video que se hizo viral en redes sociales, donde el golero nacional aparece en el área técnica de Alianza Lima con un sombrero que le cubre casi todo el rostro. Tras el tanto de Hernán Barcos, se aprecia al futbolista celebrando cerca del campo con algunos de sus compañeros”.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

El Mono, como se le conoce popularmente, no está apto para competir: “Es necesario mencionar que la institución blanquiazul no alineó en su equipo titular al golero nacional, que se encuentra cumpliendo las tres fechas de sanción. No obstante, de acuerdo al reglamento de la Liga 1, en el artículo 183, se precisa que los jugadores que cumplen dicho castigo “no pueden estar en los vestuarios” y “tampoco ubicarse en el área técnica del campo de juego o zonas aledañas””.

¿Qué sanción le caería a Ángelo Campos?

Siendo una detonante, el acto de presentarse, para un posterior castigo: ““La sanción de suspensión prohíbe expresamente el ingreso a los vestuarios del estadio a los jugadores y/o miembros del cuerpo técnico suspendidos, donde su equipo dispute un partido mientras la sanción esté vigente. Asimismo, no podrán ubicarse en el área técnica del campo de juego o zona aledaña que le permita dar indicaciones directamente a los integrantes del equipo”, se lee en el documento oficial de la FPF”.

¿Por qué castigaron antes a Ángel Campos?

Como se sabe, Ángelo Campos, en épocas pasadas, fue sancionado por colocarse una bandera a las espaldas y realizar, supuestamente, gestos contra la hinchada de Universitario. Lo cual terminó siendo diagnosticado como actos en contra del reglamento, por eso las cuatro fechas impuestas para esta temporada, las está pagando. Lo más llamativo termina siendo lo que vino después.

¿Castigarán nuevamente a Ángelo Campos?

Porque el portero de Alianza Lima no solo fue sancionado con cuatro fechas de suspensión. Ahora último, recibió la reducción de una jornada de castigo, por lo que ya podrá jugar si lo cree correspondiente Alejandro Restrepo. Con esta nueva solicitud de Universitario de Deportes, veremos qué terminan decidiendo en la comisión de justicia de la Federación Peruana de Fútbol.