La bomba del último domingo fue el tema de Paolo Guerrero, quien no quiere seguir en la Universidad César Vallejo, según informa Franco Lostaunau desde ESPN. El periodista mencionó a principio del día, que la cosa iba por un tema personal del jugador ex LDU Quito, Racing Club, entre otros. Ahora, con más información, y habiéndose comunicado con El Depredador, reconfirmó que no desea ser Poeta.

Desde el entorno más cercano del jugador buscarán romper el contrato para no dañar sus temas personales. Aquellos que hoy le imposibilitan estar vestido con los colores de la César Vallejo. Ante eso, el Diario Trome tiene versiones donde se ve que habrá una demanda de parte del conjunto peruano, porque existe un contrato firmado, el cual imposibilita este tipo de acciones. Donde no se respeta nada.

Lo que menciona en un principio el popular periódico es lo siguiente: “Desde ‘La Capital de la Primavera’, Trome pudo conocer que la directiva presidida por Richard Acuña tuvo una reunión de emergencia el sábado por la noche y pidieron la asesoría de un importante estudio de abogados de Lima para que, en caso, el jugador decida romper el contrato, se ejecute la cláusula referida a esta situación”.

Pero eso no queda ahí, también habría una opción extra en contra del propio jugador, quien no está cumpliendo lo que firmó semanas atrás. Al punto de ser visto en las redes sociales del club poeta entrenando, esperando su llegada al país: “Además de una indemnización respecto al perjuicio comercial que acarrea la no llegada de Paolo Guerrero. De no aceptar, denunciarían el caso ante la FIFA”.

¿Por qué Paolo Guerrero no quiere jugar en César Vallejo?

Las razones para que se vaya Paolo Guerrero, de la Universidad César Vallejo, también las mencionaron. Pasa por aspectos muy familiares, de una decisión conjunta de su entorno más cercano, por lo que se puede ver: “El círculo más cercano al jugador ha dejado entrever que el jugador teme por la seguridad de su esposa (Ana Paula Consorte) y sus dos menores hijos”.

No solo sería por su familia, sino también, por la integridad de sus padres cuando lo quieran visitar en la ciudad donde hace de local la Universidad César Vallejo. Complejo momento para todos en general: “Además de la de sus padres (don José Guerrero y Doña Peta) quienes podrían ser objetivo de la inseguridad ciudadana y las bandas criminales que dominan las calles en Trujillo”.

¿Qué contrato firmó Paolo Guerrero?

Según se pudo conocer de manera extraoficial, es que Paolo Guerrero tenía mapeado jugar una temporada completa con la Universidad César Vallejo. Con la opción de renovar por un año más, en caso se cumplan los objetivos deportivos en ambas partes. Como también, quedar libre de acciones, si lo buscan del extranjero para jugar en cualquier momento.