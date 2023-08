Universitario de Deportes recibió un duro golpe contra Deportivo Garcilaso, en su casa, con su gente, en un estadio repleto de público, quedó expuesto. Un empate con un aroma de derrota, pérdida gigante dentro del Torneo Clausura 2023.

Los cremas salieron del Monumental con un malestar enorme, buscando respuestas, que difícilmente se pueden encontrar. Al punto de que el propio Jorge Fossati, no supo dar mayores detalles al respecto. En conferencia de prensa, se le vio incómodo por todo.

Para detallar al respecto, el entrenador merengue sostuvo: “Es un partido difícil de explicar desde mi punto de vista. Creo que iban cinco minutos de juego y llevábamos cuatro situaciones de gol. Si el primer tiempo termina con un resultado favorable a Universitario con un score abultado, nadie se podía extrañar, por eso digo que es difícil de explicar. Parecía más una pesadilla o ver que vas al vestuario 0-1”.

Jorge Fossati dejó mayores conceptos sobre el resultado final, donde los grandes vencedores fueron los cusqueños: “En el segundo tiempo, gracias a Dios conseguimos el empate enseguida; seguimos buscando ante un equipo que trató de hacer su trabajo de la mejor manera defendiendo, seguimos creando situaciones y es muy difícil explicar cómo no terminaba en gol. Ellos tuvieron un par de contragolpes. Lo que tratamos de hacer fue irlo a buscar, pero con el mayor orden posible que pudiéramos, más allá del nerviosismo”.

Finalmente, el segundo gol donde se vio expuesto Riveros, lo detalló así el DT uruguayo: “Teníamos dos zagueros de los tres con amarilla. Saco a uno de ellos por eso y me terminan expulsando al que no tenía amarilla, pero sí es producto del que estaba ahí todavía con la amarilla está condicionado. No creo que a Williams se le hubiera ido el rival si no tenía amarilla”.

El posible once de Universitario de Deportes para el siguiente partido

Universitario de Deportes regresa a la actividad cuando enfrente al Atlético Grau por la Liga 1 Perú 2023 y el entrenador Jorge Fossati pondría el siguiente once: Carvallo; Corzo, Riveros, Saravia; Ureña, Pérez Guedes, Cabanillas, Polo; Quispe, Flores, Valera.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes su siguiente partido?

El siguiente partido de Universitario de Deportes es el día domingo 27 de agosto a las 13:00 h (hora peruana) en el marco de la fecha 11 de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Municipal de Bernal ante Atlético Grau de Piura.