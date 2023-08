Joya de Liga 1 contó por qué no fichó por Universitario de Deportes: "No cubrieron los pasajes, nunca llegaron a nada conmigo"

¿Cómo puedes haber perdido a un jugador de este nivel así de sencillo? Ahora está siendo valorado por todos, y Juan Reynoso saludó su excelente presente al convocarlo a la Selección Peruana. Todo eso lo logró en poco tiempo dentro del deporte rey.

Si todo ello lo hubiese realizado en un grande como Universitario de Deportes, todo sería más inmediato, y su carrera habría despegado mucho más rápido. Pero la vida es así, no siempre se puede tener todo a la mano. Sin embargo, las negligencias se deben decir.

Porque Fabrizio Roca de Sport Boys contó detalles de su cercanía con el cuadro merengue. En una charla con Directv Sports Perú, habló sobre esta situación algo incómoda para él: “Lo que pasa es que me llevaron para Universitario de Deportes y me dijeron que me iba a quedar en el equipo de reserva”.

De ahí, detalló el pésimo manejo en su carrera por parte del club crema: “Como yo ya tenía 20 años, se me hacía muy lejos ir hasta VIDU y lo único que yo proponía era que me apoyaran con los pasajes, ellos me dijeron que sí que lo iban a cubrir, pero bueno, nunca llegaron a nada conmigo, demoraron y ahí fue dónde me llamó el profesor Germán ‘Machi’ Pinillos y me llevó a Sport Boys”.

Junto al nombre de Fabrizio Roca, están otros jugadores como: Romero, Saba, Huamán, Lazo, Lutiger, Yovera, Cavero, A. Ascues, Aguirre, Cabrera, Alarcón, Quispe, Grimaldo. Todos ellos son de la consideración de Juan Reynoso y Chemo del Solar para la sub 23.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Qué jugadores se incorporaron al plantel de Universitario de Deportes para la temporada 2023?

Buscando tener un papel protagónico en la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes realizó importantes incorporaciones. Pensando también en el título de la Liga 1 2023, el cuadro crema fichó a Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Rodrigo Ureña, Emanuel Herrera, Matías Di Benedetto, José Rivera, Hugo Ancajima, José Bolívar, José Luján, Marco Saravia, Alejandro Alcalá, Roberto Siucho, Williams Riveros, Yuriel Celi y Edison Flores

¿Qué jugadores se fueron del plantel de Universitario de Deportes para la temporada 2023?

Pensando en liberar cupos de extranjeros, Universitario de Deportes dejó ir a varios jugadores para la temporada 2023 de la Liga 1. Desprendiéndose de Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán, Brayan Velarde, Gerson Barreto, Hernán Novick, Rodrigo Vilca, Guillermo Larios, Claudio Yacob, Alberto Quintero, José Luján, Jordan Guivin y José López.