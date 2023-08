Uno de los personajes más llamativos desde que llegó Lionel Messi a Estados Unidos es el guardaespaldas que tiene el jugador argentino. Se convirtió en la sombra de Leo y en una nueva curiosidad sobre Yassine Cheuko apareció un inesperado pase durante el partido vs. Nahville SC. ¿David Beckham lo firma para Inter Miami?

A medida que se fueron conociendo más detalles sobre el guardaespaldas de Messi, la historia no dejó de sorprender. Cheuko es un exsoldado de la armada norteamericana, experto en artes marciales mixtas y… ¿también jugador de fútbol? Ya metió un pase viral para Leo Messi.

Yassine Cheuko no solo cuida a Lionel Messi, también es el encargado de acompañar a la familia del argentino, Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro. Por este trabajo, el guardaespaldas de Leo gana US$250.000 al mes, unos tres millones de dólares al año según los portales The Distin y El Heraldo Deportes. No le va nada mal, pero le iría mejor como jugador profesional de Inter Miami. ¿No?

¿Beckham lo firma? Así fue el pase del guardaespaldas de Messi en pleno partido

Pocas cosas le salían bien a Inter Miami a la hora de generar peligro en ataque contra Nashville el 30 de agosto de 2023, y en vísperas de agilizar el juego, el guardaespaldas de Leo Messi no lo pensó dos veces y metió un pase en pleno partido. ¡Oh, oh!

Messi se acercó a cobrar un tiro de esquina y de un momento a otro apareció su sombra. Sí, era él. Yassine Cheuko estaba al costado de la cancha del estadio DRV PNK y le dio un pase a nadie más y nadie menos que a Lionel para que ejecutara el corner. Todo en pleno partido de la temporada MLS 2023. ¿David Beckham lo firma para Inter Miami?

¿Cuándo juega Inter Miami por la MLS?

Luego del empate 0 a 0 contra Nashville SC del miércoles 30 de agosto, Inter Miami jugará contra el actual campeón de la MLS 2023. El próximo partido de Leo Messi y compañía será vs. Los Angeles FC el domingo 3 de septiembre a las 22:00 ET (23:00 ARG).

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en todos los partidos que disputó con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.