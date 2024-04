Cómo jugará Universitario de Deportes su siguiente partido, ahora vamos a contarlo, porque es considerado como un duelo fundamental para el Torneo Apertura 2024. Contra Unión Comercio la siguiente fecha, solo vale ganar, porque Sporting Cristal hoy es líder después de vencer a Deportivo Garcilaso en el propio Cusco. Siendo esto un resultado bastante sorpresivo para su planificación.

El entrenador merengue, como lo cuenta el Diario Depor, ya dijo que habrán cambios: “Esta mañana después de las prácticas del primer equipo en Campo Mar, el entrenador Fabián Bustos charlara con los medios de comunicación y confirmará la gravedad de la lesión de su futbolista, quien le dará su lugar este viernes a Alex Valera cuando los merengues visiten a Unión Comercio en la selva”.

Con esto nos damos cuenta de que ante la ausencia de José Rivera, estará el popular Metralleta, quien se muestra ahora mismo listo para poder volver a anotar. Con eso nos damos cuenta de que los cremas no dejan nada suelto. Atrás la ineficacia de Diego Dorregaray, Zancudito Olivares, y demás, no son prioridades o solución ahora mismo. Ya Universitario de Deportes se la juega por completo.

De la misma manera, el medio de comunicación expone que el tema del Tunche Rivera hoy por hoy se encuentra esperando diagnósticos finales. Pero con grandes novedades, no será intervenido de manera quirúrgica: “Depor conoció que, el delantero tarapotino de 26 años tendría una luxación de hombro. Estaría alejado de los campos de juego aproximadamente entre dos a tres semanas. Eso sí, la lesión no requiere operación. Hasta el momento, el cuerpo médico de Universitario de Deportes todavía no se ha pronunciado a través de un comunicado oficial al respecto”.

¿Qué dice Edison Flores sobre El Tunche Rivera?

Uno de los capitanes de Universitario de Deportes le dio tranquilidad a todo el pueblo crema, por lo que pasó con el popular Tunche en el partido contra Sport Boys: “El doctor (Jaime Vásquez) nos dio unas indicaciones. Él (’Tunche’) está bien. Debe ser fuerte, y seguramente en unas semanas, lo volveremos a ver acá con nosotros”.

¿Edison Flores piensa en ganarle a Unión Comercio?

Para El Orejas el partido contra el Poderoso del Altomayo se jugarán gran parte del Torneo Apertura. Sabe Edison Flores que con Unión Comercio van solo a por los tres puntos: “Nosotros jugamos para ganar siempre. Vamos partido a partido. Ahora, nos toca jugar con Unión Comercio, en Tarapoto, hay que hacer un buen partido para ganar”.

¿Qué opina Edison Flores sobre el presente de Piero Quispe?

También mencionó feliz el presente de su excompañero Edison Flores, con quien salió campeón el año pasado: “Quiero felicitarlo, está yendo de menos a más. Esperemos que pueda clasificar a la liguilla. También que le siga yendo de lo mejor. Él sabe que son procesos, hay que ser mentalmente fuerte, ya que talento tiene”.