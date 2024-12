Como es la vida y más aún dentro del fútbol profesional. Hasta hace unas semanas, la prioridad con locura era traer bajo cualquier contexto a Raúl Ruidíaz en Universitario de Deportes. Lastimosamente, para los planes del cuadro dirigido por Fabián Bustos, no se pudo concretar ese anhelo, y se quedó en el Seattle Sounders. Aun con ese golpe emotivo, se repusieron rápido y lograron ser campeones nacionales. Ahora, con la temporada terminada tanto en Perú como en los Estados Unidos, hay más certezas que antes.

¿Volverá Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes?

El periodista Martín Cojal, nos pone en contexto sobre el tema del ex FBC Melgar en el fútbol peruano. Quien al parecer no cumplirá por ahora, su palabra de regresar al equipo de sus amores. Como tantas veces dejó la puerta abierta: “En medio de esta situación, Depor conoció que el futuro de la ‘Pulga’ seguiría en Estados Unidos. Asimismo, Raúl cuenta con dos propuestas de la MLS, aunque de clubes que no están peleando objetivos importantes en la liga estadounidense”.

¿Por qué Universitario de Deportes no busca a Raúl Ruidíaz?

Lo ideal, en este momento, para Universitario de Deportes, es cubrir otros puestos. Y no volverse locos por si aparece una opción como la de Raúl Ruidíaz, por eso prefieren mantenerlo en un segundo plano, este tipo de asuntos como tal: “Sin embargo, en tienda merengue son conscientes de que el tiempo es corto y que el inicio de la ‘pre’ está cerca, por lo que deben definir el equipo lo más rápido posible para afrontar los desafíos de la temporada: ir con todo por el tricampeonato y hacer un buen papel en la Libertadores”.

¿Qué dicen en Universitario de Deportes sobre Raúl Ruidíaz?

El periodista Gustavo Peralta, en el programa L1 Radio comentó al detalle, lo que se piensa ahora mismo en el cuadro merengue. Con respecto al interés sobre el goleador peruano, nacido en las canteras cremas, quien estuvo cerca de fichar este 2024: “La prioridad es el delantero extranjero, donde se apuntan todas las balas. La ‘Pulga’, por más que hoy está libre (de contratos), las condiciones -de la ‘U’- no son las mismas de mitad de año y eso no va a cambiar. Es por eso, que no es prioridad hoy”.

Los motivos son varios, pero principalmente, lo que explica el reportero del canal del fútbol peruano, es que la decisión pasa por los perfiles que ahora mismo están buscando: “La ‘U’ apuesta por un ‘9′ del extranjero. El nombre que más le gusta a Universitario es Leonardo Castro (juega en Millonarios), pero no es un nombre fácil (de contratar). Eso sí, la ‘U’ solo apunta en contratar a un delantero”. No es que no guste, quizás no es el momento ahora mismo, y en un tiempo más, seguro se verá a Raúl Ruidíaz en la Liga 1.