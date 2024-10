Los ídolos se deben respetar en todos los sentidos de la palabra dicen por ahí. Pero qué hacer cuando uno de ellos dispara tan fuerte contra referentes del equipo rival, con motivo de la Selección Peruana. Esto acaba de suceder con Waldir Sáenz, quien representa a Alianza Lima por su chapa de goleador histórico, e hincha reconocido por las multitudes. El ex delantero habló sobre La Blanquirroja y le dio con palo a un par de futbolistas cremas.

¿Qué dijo Waldir Sáenz sobre Edison Flores y Alex Valera?

En una entrevista con el canal de YouTube, aquiTVO, destrozó a dos jugadores que podrían ser los atacantes titulares contra la Selección Uruguay el viernes por la noche en el Estadio Nacional de Lima. Waldir Sáenz arrancó de esta manera, tan pesada: “Tú me dices, Alex Valera y Edison Flores. Con todo el respeto que se merecen esos dos, ¿cuántos goles han hecho en el campeonato local? ¿Quién es el goleador del campeonato? Entonces, de qué estamos hablando”.

¿Por qué criticó de esta manera a Edison Flores y Alex Valera?

Al ser goleador histórico de Alianza Lima, entiende la posición y validez que puede significar cada anotación en momentos complicados. Por esa razón, Waldir Sáenz deja entrever que no deberían ser considerados para el partido contra La Celeste. Generando discordia en las redes sociales, por como lo terminó mencionando: “La efectividad no la tienen porque no son contundentes como para que sean una delantera a nivel de selección que es más competitiva que el campeonato local”.

Yendo un poco más allá, el popular Wally expuso que hay un jugador que debería estar llamado, y otro con el dolor de su alma, está bien descartado. Ambos profesionales que él conoce enteramente, porque los vio desde muy pequeños, cuando estaban en las bases formativas del Estadio Alejandro Villanueva en el barrio de Matute: “Lamentablemente, Paolo no está al 100% porque si era titular en Alianza, hubiese sido posibilidad. André Carrillo sí porque está jugando”.

Edison Flores y Alex Valera jugando en Universitario de Deportes. (Foto: IMAGO).

¿Jorge Fossati recibió críticas también de Waldir Sáenz?

Waldir Sáenz de la misma manera, cargó contra Fossati por llamar tantos jugadores de Universitario de Deportes. La razón no la entiende, lo cual termina siendo un llamado de atención con todas las letras para El Nonno: “Analizamos y vemos que un solo convocado como Jorge Murrugarra, es el tercer suplente porque primero viene Ureña, Calcaterra y luego él. Entonces, ¿estamos todos locos, no?. Lógico que trae eco sobre los convocados de la ‘U’ pues, ¿Quién es el técnico?”.