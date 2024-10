Lo que se está viviendo ahora mismo en la interna de la Selección Peruana es bastante fuerte, ya que es un proceso lento y sin muchos frutos a la hora de conocerse resultados. Jorge Fossati está en el ojo de la tormenta antes del partido contra Uruguay, asumiendo sus responsabilidades como entrenador, pero sabe bien también que se puede ir más pronto que de inmediato. El cotejo por Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay será posiblemente su última opción de continuar.

¿Cuál es el futuro de la Selección Peruana con Jorge Fossati?

Solamente un triunfo lo mantendría en el cargo, de caer estará entregando la clasificación al siguiente Mundial de Norteamérica 2026. Matemáticamente, no estará en capacidad la Selección Peruana de no lograr un pase a esa cita internacional. Ahí no tendría sentido continuar con el proceso de un director técnico de la calidad del Nonno se dice puertas adentro. Por eso ahora aparece una información que pudo chequear Bolavip, sobre el corazón puro y duro de La Blanquirroja.

¿Jorge Fossati se irá de la Selección Peruana?

Resulta que en el último entrenamiento, en el Estadio Nacional de Lima, el discurso de siempre de Jorge Fossati fue bastante más corto, y directo al alma de sus jugadores. Si antes tenía charlas extensas de casi dos horas, ahora lo resumió a la mitad nada más. Porque tenía que decir algo, y después dejar al grupo que piense lo que estaba escuchando. Dejar que maquinen la idea principal de lo que estaba comunicando el entrenador uruguayo.

Según pudo conocer esta redacción, Jorge Fossati dejó un mensaje donde llama a sacar el fuego interior de sus jugadores. Se habló de que se compita como si fuera una guerra contra la Selección Uruguaya, y por sobre todo, defender el proyecto actual en cancha. No importará el resultado final, sino sentirse representado en cancha por estos convocados. Literal, el ex Universitario de Deportes llamó a que lo representen en cancha, si desean su continuidad en el actual proceso.

Jorge Fossati en conferencia de prensa. (Foto: FPF).

¿Es la parte final de Jorge Fossati en la Selección Peruana?

Eso podría verse por diferentes ángulos, unos dicen que puede ser considerado como un llamado de atención para despertarlos y asustarlos con una posible renuncia temprana a su cargo. Jorge Fossati, también podría estar despidiéndose de todo el grupo, sabiendo que contra Uruguay y Brasil será casi imposible sumar un solo punto. Hay que esperar el desenlace de esta fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Apenas se den ambos pitazos finales, sabremos qué intentó comunicar el Nonno este último miércoles 9 de octubre.