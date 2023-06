Hernán Barcos llegó al fútbol peruano para hacer historia absoluta, de la buena y con títulos levantados a final de temporada. El Pirata es un crack para la Liga 1, le sobra calidad en el Torneo Descentralizado, lo cual termina siendo muy importante para sus seguidores.

Muchos consideran al experimentado goleador como un prototipo de ídolo en el pueblo blanquiazul. Pelear palmo a palmo esa chapa suprema en Alianza Lima no es nada sencillo, por eso deben tener cuidado en líneas generales cada terminología.

¿DÓNDE SE RETIRARÁ HERNÁN BARCOS?

Allá por el 2021, Hernán Barcos tenía un perfil mucho más calmado, con una voz no tan potente como ahora dentro del universo íntimo. Por ahí, se filtró una declaración a medios de comunicación ecuatorianos. Donde El Pirata dejaba una puerta abierta para el retiro.

El delantero cordobés sostuvo una serie de frases que se hicieron virales con el paso de los meses: “Mi idea era retirarme profesionalmente en Liga, pero Esteban Paz me mencionó que ya no hay esa posibilidad. Hablé con él hace un tiempo, solo me dijeron que me harían un partido de despedida junto a (Claudio) Bieler”.

¿Qué pasará con Alianza Lima si en algún momento se activa esa situación? Hernán Barcos ya prometió en Matute algo: “Mi objetivo es retirarme en Alianza Lima. Quiero ser tetracampeón y después me puedo retirar tranquilo. Acá me siento como en casa. Es importante sentir el cariño de la gente”. Parece que las sensaciones cambian rápido.