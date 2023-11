Universitario de Deportes está próximo a disfrutar del año más importante de su historia. Para eso, deben estar con un plantel supremo, poderoso y repleto de jerarquía. La obligación para ellos es salir campeón a final de temporada, viendo un fútbol de nivel, y compitiendo en Copa Libertadores. Eso solo podrán conseguirlo con nombres superlativos.

Y qué mejor que seleccionados nacionales como Yoshimar Yotún, Andy Polo, y Raúl Ruidíaz. Estos tres cracks para el medio local están viendo sus casos por separado en tienda crema. El periodista de Diario Depor, Wilmer Robles Tadokoro, expone cómo va cada contrato de los jugadores mencionados. Uno más difícil que el otro.

Con respecto al capitán de Sporting Cristal, en breve todo se debe resolver: “La pelota está en la cancha de Yoshimar Yotún y de su entorno empresarial, ya que Universitario también espera respuesta definitiva a la seductora oferta. De no ser favorable, los cremas no harán dramas, voltearán la página y verán otras alternativas en el exterior, pero el sueño por cumplir por los directivos de la ‘U’ es dar el golpe al contratar a Yoshimar Yotún y reforzar su medular con miras al Centenario y la Libertadores”.

Es más, anoche en Bolavip Global, también mencionamos que el volante está siendo tentado por el Fogao de Brasil. A puertas del cierre de temporada en el país pentacampeón, Yoshi podría emigrar una vez más del Rímac: “Por otro lado, Depor conoció que Botafogo de Tiago Nunes, su ex técnico en Sporting Cristal, tiene en sus planes como refuerzo al volante de primera línea”.

¿Andy Polo cerca de renovar con la “U”?

Vamos con Andy Polo, que es el término más sencillo de todos. El jugador quiere seguir, y el club está contento con lo que puede entregar como referente: “La ‘Joya’ está por ampliar su continuidad con el equipo de sus amores. Todo está encaminado para que siga regalando su fútbol y el incansable ida y vuelta dentro de la cancha en el año del Centenario y de la Copa Libertadores 2024. Es cuestión de horas”.

¿Raúl Ruidíaz llegará a Universitario de Deportes?

Finalmente, La Pulga es el hecho casi imposible en estas horas, su llegada estaría entrampada por una serie de imprevistos en su actualidad. Lo cuenta el popular medio impreso de comunicación: “Raúl Ruidíaz tiene la intención de volver a jugar en el equipo de sus amores para el Centenario, pero hay una razón que, hasta el momento, se lo impide”.

¿Por qué no llegaría Raúl Ruidíaz al centenario?

“Depor se enteró de que, el atacante con un año más de contrato con Seattle Sounders tiene un sueldo muy elevado para los intereses de Universitario. Es más, el tema de la cláusula de salida a otro club sin ser parte de la franquicia de la MLS no es un obstáculo para la ‘Pulga’, quien podría desvincularse al no ser titular, pero la diferencia salarial son muy distantes. En la ‘U’ no excederán su economía para refuerzos”. Cerrando el informe más importante de la semana para los hinchas de Universitario de Deportes.