Cecilio Waterman no será de la partida en el duelo entre Alianza Lima ante Colo Colo por la Copa Libertadores 2024.

Cecilio Waterman ha sido la carta de gol en Alianza Lima. Si bien el delantero todavía no ha podido anotar en la Copa Libertadores 2024, sí lo ha hecho en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú. Por otro lado, pasando los íntimos una grave crisis de goles, se entendía que el delantero, luego de recuperarse de una lesión, sería titular ante Colo Colo, pero no será así.

El técnico Alejandro Restrepo ha decidido que Cecilio Waterman sí sea parte de la delegación de Alianza Lima ante Colo Colo, pero no lo ha tomado en cuenta como titular. Cayendo esta responsabilidad en Hernán Barcos, el atacante de 40 años nuevamente tendrá la tarea de marcar.

Esta información se confirmó gracias al periodista Marcello Merizalde. Usando su cuenta de X con el usuario @cheloneta10, el hombre de prensa dio el once de Alianza Lima ante Colo Colo por la Copa Libertadores 2024: “Ángelo Campos; Jiovany Ramos, Carlos Zambrano, Renzo Garcés; Franco Zanelatto, Catriel Cabellos, Sebastián Rodríguez, Adrián Arregui, Juan Pablo Freytes; Kevin Serna, Hernán Barcos”.

El periodista Gerson Cuba también habló sobre el once de Alejandro Restrepo. A través de su cuenta de X con el usuario @gersoncuba2603, el hombre de prensa dio más detalles: “Ricardo Lagos y Cecilio Waterman en lista de Alianza Lima. Gabriel Costa fuera por decisión técnica y único lesionado Pablo Sabbag”.

Restrepo definió el once de Alianza. (Foto: Alianza Lima Prensa)

Recordando que el árbitro de Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024 fue amenazado, todos esperan que el juez tenga una actuación justa y buena. Sabiendo que el partido es vital para ambos, los dos se juegan su continuidad en el certamen internacional.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo juegan este miércoles 15 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile. Chocando por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores, el duelo se verá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis en Bolavip.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo en vivo vía ESPN y online por Star Plus, jugarán este miércoles 15 de mayo por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores. Puedes seguir la transmisión en directo por ESPN, por internet por Star Plus y gratis en Bolavip con el minuto a minuto, el resumen completo y los goles del partido.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cecilio Waterman en Alianza Lima?

Cecilio Waterman firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Llegando proveniente de Cobresal de Chile, el atacante disputará la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores.

Alineación de Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024

Alianza Lima saldría ante Colo Colo con: Ángelo Campos; Jiovany Ramos, Carlos Zambrano, Renzo Garcés; Franco Zanelatto, Catriel Cabellos, Sebastián Rodríguez, Adrián Arregui, Juan Pablo Freytes; Kevin Serna, Hernán Barcos.