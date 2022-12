La Selección Argentina no solo que se adjudicó su tercer título mundial al vencer a su par de Francia en la Final de la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022 en el Estadio de Lusail el domingo pasado, sino que, además, alimentó su condición de líder en el ranking de consagraciones oficiales con un total de 22 campeonatos, con dos de ventaja sobre Brasil.

En limpio, la cifra en cuestión de la Albiceleste la componen: 3 Copas del Mundo, 15 Copas América, 1 Copa Rey Fahd (la competición que más tarde se denominó Copa Confederaciones), 1 Copa Artemio Franchi, 1 Copa de Campeones Conmebol - UEFA (Finalissima) y 1 Campeonato Panamericano de Fútbol. Vale aclarar, en el listado no se tienen en cuenta las dos Medallas de Oro cosechadas en Atenas 2004 y Beijing 2008, al no ser consideradas por FIFA en la categoría mayor, pero sí en la trayectoria de los combinados Sub 23.

¿Quiénes le siguen a Argentina?

Los tres máximos perseguidores de la Selección Argentina son: Brasil con 20 campeonatos (5 Mundiales, 9 Copas América, 4 Copas Confederaciones y 2 Campeonatos Panamericanos de Fútbol), Uruguay con 17 (2 Mundiales, 15 Copas América) y México con 14 (11 Copas Oro de la Concacaf, 1 Copa Confederaciones y 2 Copas de Naciones Norteamericanas).

Más atrás, principalmente, se ubican: Costa Rica con 10 (3 Copas Oro de la Concacaf y 7 Copas de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol); Alemania con 8 (4 Mundiales, 3 Eurocopas y 1 Copa Confederaciones), Estados Unidos con 8 (7 Copas Oro y una Liga de las Naciones ambas de Concacaf), Francia con 8 (2 Mundiales, 2 Eurocopas, 2 Copas Confederaciones, 1 UEFA Nations League y 1 Copa Artemio Franchi), Egipto con 7 (todas Copas de las Naciones de África) e Italia con 6 (4 Mundiales y 2 Eurocopas).