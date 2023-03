La actualidad del Manchester City dista mucho de lo que fue el club fundado el 23 de noviembre de 1880. Tuvo una época dorada en la década de 1960, luego del duro descenso de 1963. A partir de allí, una reconstrucción se puso en marcha y, de hecho, en la temporada 1967-1968 el City sumó su segundo título de liga, tras vencer en la fecha final 4 a 3 al Newcastle para relegar al otro Manchester, el United, al subcampeonato.

Los títulos continuaron por estos años. Un año después, en 1969, obtuvo su cuarta FA Cup que lo clasificó para la Recopa de Europa 1969-1970 que se convirtió en su primer título a nivel europeo. Poco después, sumó la Copa de la Liga. Título, este último, que repitió en 1976.

Luego de ese “veranito”, el Manchester City entró en un espiral negativo. Tiempos aciagos que derivaron en una cruda crisis financiera que obligó a ejercer un proceso de reconstrucción. Épocas en las que sufrió dos descensos: en 1983 y 1987. Pero regresó nuevamente en 1989 para volver a caer, esta vez a la tercera división, en 1996.

Como en 2007 el club estaba en una situación precaria, Thaksin Shinawatra, ex primer ministro de Tailandia, compró el club inglés luego de abonar 121 millones de euros. Sin embargo, sus apetencias políticas sumado a que fue acusado en su país por corrupción y lavado de dinero, lo llevó a desprenderse del City en septiembre de 2008.

El Abu Dhabi United Group for Development and Investment, un grupo inversor de Emiratos Árabes Unidos (EAU), con Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan ofertó 250 millones de euros para adquirir a la institución (además del City posee al Melbourne City, al New York City y a Montevideo City Torque).

A partir de allí, el City despegó definitivamente y se convirtió en unos de los actores principales del fútbol mundial merced a sus millones de dólares disponibles para armar un equipo cargado de estrellas.

El dueño del Manchester City Football Group, tal el nombre, Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, pertenece a la familia real de su país y mantiene negocios gigantescos en ámbitos como la petrolera y los medios de comunicación. El empresario y político de 52 años (20 de noviembre de 1970) tiene una fortuna de 28,5 mil millones de dólares.

Su desembarco prometió jugadores de renombre. Tanto que, en 2009, adquirió a Carlos Tévez por 50 millones de dólares. O el de Sergio Agüero que llegó en 2011 proveniente del Atlético de Madrid, a cambio de 35 millones de euros. Tévez y Agüero son apenas dos de las grandes inversiones (Emmanuel Adebayor, Yaya Touré, Gareth Barry, Roque Santa Cruz y Joleon Lescott fueron otros de los jugadores que compró) que el jeque Mansour concretó para ubicar su club entre los más competitivos de la Premier League y del fútbol europeo.

Máxime, con el desembarco de Pep Guardiola, con quien desea sacarse las ganas de de conseguir su primer título de Champions League, un torneo que se le escurre de las manos pero que no claudica en buscarlo año a año.

La actualidad taquillera en lo deportivo no minimiza, sino que potencia la historia de un club centenario que se construyó a base de grandes leyendas. Nombres de altísima relevancia que supo tener el City y que los eleva al sitial de próceres que pasaron por el club inglés.

Las leyendas del Manchester City:

15) Colin Bell (1966-1979):

El inglés es considerado por la prensa local como uno de los mejores jugadores del Manchester City, donde fue apodado “El rey de la Kippax”. Disputó 498 partidos, marcó 153 goles y ganó siete títulos: una Liga (1968), dos Community Shield (1968 y 1972), una FA Cup (1969), dos Copa de la Liga (1970 y 1976) y una Recopa de la UEFA (1970).

14) Richard Dunne (2000-2009):

El defensor irlandés sin ser uno de los mejores en su puesto de todos los que pasaron por el City, es uno de los más queridos por el seguidor ciudadano. Su compromiso con el club estuvo desde el primer día que llegó. Disputó 352 partidos, marcó siete goles y aportó dos asistencias.

13) Fernando Luiz Roza (2013-2022):

El brasileño Fernando Luiz Roza, más conocido como Fernandinho, es uno de los más queridos por el hincha. Es el jugador con más partidos disputados en competiciones continentales (75) y el segundo con más títulos (que lo comparte con el español David Silva).

Se unió al City en 2013 procedente del Shakhtar Donetsk, donde también dejó su huella en el fútbol europeo. Con el City, disputó un total de 383 partidos, marcó 26 goles, otorgó 33 asistencias y ganó 14 títulos: cinco Liga (2014, 2018, 2019, 2021 y 2022), una FA Cup (2019), seis Carabao Cup (2014, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021) y dos Community Shield (2019 y 2020).

12) Joe Hart (2006-2018):

Si bien el arquero inglés tuvo muchos préstamos a diferentes clubes, tuvo una etapa de seis años consecutivos vistiendo la camiseta del City de la mejor forma, llevándolo de esta forma a la Selección. Disputó 348 partidos, dejó 137 veces el arco en cero y ganó cinco títulos: dos Liga (2012 y 2014), una FA Cup (2011) y dos Carabao Cup (2014 y 2016).

11) Peter Dermot Doherty (1936-1945):

El irlandés fue una de las máximas figuras que tuvo el Manchester City en su época, incluso muchos lo ponían por encima de Colin Bell. Disputó 134 partidos, marcó 82 goles y ganó una Liga (1937).

10) Anthony Keith Book (1966-1974):

El lateral derecho inglés fue uno de los capitanes más queridos por el club y los aficionados. Llegó a disputar 134 partidos, marcar dos goles y ganar cinco títulos: una Liga (1968), una FA Cup (1969), una Carabao Cup (1970), una Community Shield (1972) y una Recopa de Europa (1970).

9) Raheem Sterling (2015-2022):

El extremo inglés fue una de las piezas claves para ganar los títulos que tiene en su poder vistiendo la camiseta del City. Disputó un total de 339 partidos, en los que convirtió 131 goles, asistió 95 veces y ganó 12 títulos: cuatro Liga (2018, 2019, 2021 y 2022), una FA Cup (2019), cinco Carabao Cup (2016, 2018, 2019, 2020 y 2021) y dos Community Shield (2019 y 2020).

8) Alan Oakes (1959-1976):

El centrocampista inglés es el futbolista con más partidos representando al Manchester City con 680 y anotó 34 goles. Surgido en las inferiores del club, Oakes es tenido en cuenta como una de las leyendas de la institución.

Fue un jugador versátil que se desempeñó en varias posiciones en el campo de juego, pero se destacó especialmente como mediocampista defensivo. Integró el equipo que ganó la Copa de la Liga en 1970, así como del equipo que logró el histórico doblete de la Liga y la FA Cup en 1968.

En suma, logró obtener siete títulos: una Liga (1968), una FA Cup (1969), dos Carabao Cup (1970 y 1976), dos Community Shield (1968 y 1972) y una Recopa de Europa (1970).

7) Vincent Kompany (2008-2019):

El defensor belga, más que un jugador histórico, es considerado un verdadero héroe ciudadano. Quien super llevar muy bien el puesto de capitán es recordado por sus impasables marcas y un gol que valió un título. Para los aficionados del Manchester City, Kompany significó mucho más que sólo éxitos en el campo de juego.

Fue un líder indiscutido en el vestuario y un verdadero embajador del club. Tanto que su sello personal lo convirtió en uno de los preferidos de la afición Citizen.

Kompany llegó procedente del Hamburgo y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del equipo. Jugó 360 partidos, marcó 20 goles, dio 11 asistencias y ganó 12 títulos: cuatro Liga (2012, 2014, 2018 y 2019), dos FA Cup (2011 y 2019), cuatro Carabao Cup (2014, 2016, 2018 y 2019) y dos Community Shield (2013 y 2019).

La leyenda belga comunicó que se retiraba el el 19 de mayo de 2019. Lo hizo a través de las redes sociales. En su mensaje de despedida, Kompany dijo: "Hace 11 años llegué al Manchester City como un joven lleno de sueños y ahora me voy como un hombre orgulloso de haber sido parte de una de las grandes historias del fútbol inglés".

6) David Silva (2010-2020):

El mediocampista español llegó al club inglés como campeón del mundo con su Selección en 2010, título y desempeño que no le pesó demostrar con el City. En el equipo ciudadano disputó 436 partidos, marcó 77 veces, asistió en 140 oportunidades y ganó 14 títulos: cuatro Liga (2012, 2014, 2018 y 2019), dos FA Cup (2011 y 2019), cinco Carabao Cup (2014, 2016, 2018, 2019 y 2020) y tres Community Shield (2013, 2019 y 2020).

5) Bert Trautmann (1949-1964):

El arquero alemán es uno de los jugadores más destacados que pasaron por el club, con una historia detrás que vale mucho, en la Segunda Guerra Mundial fue capturado por las fuerzas británicas y trasladado a un campo de prisioneros. Después de vivir ese momento llegó al City en donde jugó 545 partidos y ganó una FA Cup en la temporada 1956.

4) Francis Lee (1967-1974):

El delantero inglés Francis Lee fue clave en el equipo ciudadano, era extremadamente querido por los hinchas. Conocido por su capacidad por tirarse caerse con facilidad en el área rival y simular penales, Lee también era un jugador talentoso y versátil, capaz de marcar goles con ambos pies y de cabeza.

Durante sus siete años en el Manchester City, disputó 249 partidos y marcó 112 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo en varias temporadas.

Con el Manchester City, Lee ganó seis títulos importantes, incluyendo una Liga en 1968, una FA Cup en 1969, una Carabao Cup en 1970 y una Recopa de Europa en 1970. Estos logros son un testimonio del talento y la dedicación de Lee, así como del espíritu de equipo del Manchester City durante esa época.

3) Eric Brook (1927-1940):

El extremo inglés fue un jugador muy destacado por lo musculoso y por tener uno de los tiros más fuertes en el fútbol de su época, además de ser un buen pateador de penales. Jugó un total de 493 partidos, metió 177 goles y ganó dos títulos: una Liga (1937) y una FA Cup (1934).

2) Yaya Touré (2010-2018):

Durante su paso por el Manchester City entre 2010 y 2018, Yaya Touré se convirtió en un jugador clave y un líder dentro y fuera del campo. El costamarfileño, reconocido por su entrega y humildad, dejó una huella imborrable en la historia del club, y fue fundamental en la obtención de varios títulos importantes.

Con su habilidad para recuperar y distribuir el balón, así como su capacidad para marcar goles, Touré se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo. Durante sus ocho temporadas en el Manchester City, disputó un total de 316 partidos, marcó 79 goles y asistió en 49 ocasiones, convirtiéndose en uno de los máximos referentes del club.

En el Manchester City, Touré ganó ocho títulos importantes, incluyendo tres Ligas en 2012, 2014 y 2018, una FA Cup en 2011, tres Carabao Cup en 2014, 2016 y 2018, y una Community Shield en 2013. Estos logros son un testimonio del talento y la dedicación de Touré, así como del espíritu de equipo del Manchester City durante esa época.

1) Sergio Agüero (2011-2021):

El argentino, también conocido por ser llamado “Kun”, es un sinónimo de Manchester City. Llegó al conjunto inglés como una promesa procedente del Atlético de Madrid y se convirtió en leyenda. Lugar que se ganó a fuerza de goles. De hecho, es el máximo goleador histórico del club inglés.

Si el City era temido, el Kun era el culpable de ese miedo. Jugó un total de 390 partidos, marcó 260 goles, asistió 73 veces y ganó 16 títulos: cinco Liga (2012, 2014, 2018, 2019 y 2021), dos FA Cup (2019), seis Carabao Cup (2014, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021) y tres Community Shield (2013, 2019 y 2020).