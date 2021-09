Entre sábado y domingo se disputarán en diferentes latitudes del mundo varios partidos interesantes por las Eliminatorias mundialistas. Los platos fuertes estarán el domingo, día en el que se jugará, en Conmebol, el gran clásico sudamericano entre Brasil y Argentina.

Pero iniciemos por el primer día del fin de semana, este sábado 4 de septiembre habrá emociones de las clasificatorias europeas. El campeón del mundo, Francia, visitará Ucrania y será sin lugar a dudas un compromiso atractivo para no perderse.

Precisamente, en este cuarto día del noveno mes del año, habrá otros buenos partidos en el Viejo Continente, como lo son: Chipre vs Rusia; Gibraltar vs Turquía; Países Bajos vs Montenegro y Eslovaquia vs Croacia, duelos válidos por la quinta fecha del torneo camino a la siguiente cita orbital.

Lo picante, lo caliente, llega para el domingo, este 5 de septiembre en el que en diferentes lugares del mundo continuarán los buenos partidos del rumbo al Mundial de Qatar 2022. En Europa, África, Sudamérica, Norte, Centroamérica y el Caribe tendrán acción con buenos juegos.

Partidos del fin de semana en las Eliminatorias mundialistas.

Sábado 4 de septiembre

Europa

Finlandia vs. Kazajistán

Irlanda vs. Azerbaiyán

Serbia vs. Luxemburgo

Letonia vs. Noruega

Chipre vs. Rusia

Eslovenia vs. Malta

Ucrania vs. Francia

Islas Feroe vs. Dinamarca

Israel vs. Austria

Escocia vs. Moldavia

Gibraltar vs. Turquía

Países Bajos vs. Montenegro

Eslovaquia vs. Croacia

Domingo 5 de septiembre

Sudamérica

Brasil vs. Argentina

Ecuador vs. Chile

Uruguay vs. Bolivia

Paraguay vs. Colombia

Perú vs. Venezuela

Europa

Bielorrusia vs. Gales

Bulgaria vs. Lituania

Albania vs. Hungría

Inglaterra vs. Andorra

Islandia vs. Macedonia del Norte

Rumania vs. Liechtenstein

Alemania vs. Armenia

Kosovo vs. Grecia

España vs. Georgia

Suiza vs. Italia

Bélgica vs. República Checa

San Marino vs. Polonia

África

Ruanda vs. Kenia

Togo vs. Namibia

Gabón vs. Egipto

Norte, Centroamérica y el Caribe