Pronóstico de Real Madrid vs. América, amistoso internacional: ¿quién tiene más posibilidades de ganar hoy?

Siguiendo con los juegos de pretemporada que se están llevando a cabo en suelo europeo, hay varios partidos a resaltar que tienen lugar en suelo norteamericano. En este caso, "Merengues" y "Águilas" se verán las caras en un choque de equipos grandes representativos de cada uno sus respectivos países. Es por ello que repasaremos el Pronóstico de Real Madrid vs. América de cara al duelo de HOY, martes 26 de julio, con sede en California.

Real Madrid vs. América: Enfrentamientos recientes entre sí

Solamente hay dos partidos que ambos llegaron a jugar entre sí, con una victoria por lado pero uno de esos juegos fue amistoso. El primero de ellos tuvo lugar en el Trofeo Santiago Bernabéu del día 31 de agosto del 2004, donde América se impuso 1-0 con gol de Israel Castro. Mientras que el más reciente juego ocurrió en las semifinales del Mundial de Clubes 2016, cuando el 15 de diciembre apareció Real Madrid para ganar 2-0 por los tantos de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

¿Cómo llegan Real Madrid y América al amistoso internacional?

Comenzamos con el cuadro español, donde la Casa Blanca va a llevar a cabo el segundo partido de pretemporada, resaltando que tendrá un juego más por delante contra Juventus antes de la Supercopa de Europa contra Frankfurt. La realidad es que el cuadro de Carlo Ancelotti viene de caer por la mínima diferencia contra Barcelona en una nueva edición del Clásico.

Es otra la situación por parte de los mexicanos, ya que las "Águilas" ya comenzaron su actividad en la Liga MX, además de que hace poco tiempo se midieron contra Manchester City, con quienes perdieron 2-1. En un andar muy flojo por el ámbito doméstico, los liderados por el argentino Fernando Ortíz tienen una victoria, un empate y dos derrotas en cuatro presentaciones.

En cuanto a declaraciones a resaltar en la previa, Ancelotti dialogó con la prensa y uno de los temas que dejó mucha tela para cortar es la firmeza con que determinó quién es el mejor jugador del planeta. "(Karim) Benzema es el mejor jugador del mundo, está claro que cuando no está nos falta algo", justificó en cuanto a su postura.

Por parte de América, quien habló hacia los medios fue el arquero Guillermo Ochoa, que se encargó de bajar la temperatura ante el mal momento de los azulcremas. "No hay que buscar exagerar las cosas, todavía falta mucho torneo, muchos partidos. El torneo es largo y el equipo no deja de buscar lo que dio resultados el torneo pasado. Siempre con la intención de mejorar. A prepararnos contra el Real Madrid para que el fin de semana estemos listos, no va a ser un juego fácil en León", mencionó.

Probables alineaciones de Real Madrid vs. América

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Eder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba; Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Eden Hazard, Rodrigo y Vinicius Júnior. DT: Xavi Hernández.

América: Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Mauricio Reyes, Jonathan dos Santos, Pedro Aquino, Alejandro Zendejas, Álvaro Fidalgo, Jürgen Damm y Federico Viñas. DT: Fernando Ortíz.

Pronóstico final para Real Madrid vs Club América

De cara a lo que es el duelo de los Merengues vs. las Águilas, la predicción indica una probabilidad de triunfo con amplia diferencia de parte del Madrid, haciendo notar una superioridad grande entre ambos estilos diferentes de equipos y juego.