El equipo de Cristiano Ronaldo se salvó de otro papelón, un penal sobre la hora que se convirtió en el primer gol de CR7 con Al Nassr fue la salvación para rescatar un punto en la visita a Fateh, un equipo de media tabla con el que igualó 2 a 2.

Cristiano Ronaldo no tuvo una buena jornada, anotó un tanto que no sumó por una clara posición adelantada y tuvo algunas chances claras que no supo anotar, pero cuando todo parecía sentenciado, llegó el penal en el minuto 92 para que Cristiano anote su primer tanto en Arabia.

Al Nassr cn el empate vuelve al liderato de las posiciones, aunque comparte con Shabab la primera plaza, ambos equipos con 34 puntos, eso sí, Al Nassr de Ronaldo tiene solo 15 juegos, uno menos que su contendiente en la tabla.

Para Cristiano el partido marcará su primer grito de gol en su nuevo emprendimiento, aunque seguramente dejará una secuela de comentarios, que este haya sido de penal, algo que siempre se ha marcado en la carrera de CR7 y la gran cantidad de penales convertidos que tiene en su cuota goleadorea de sus equipos.

En en encuentro estuvieron Agustín Rossi, el exarquero de Boca, que fue protagonista al dejar un rebote largo en el primer gol de Cristian Tello, y Talisca, autor del empate parcial antes del segundo -golazo- de Bendebka para Fateh, luego Talisca se fue expulsado antes que termine el encuentro y tras el gol de penal de Cristiano que significó el 2 a 2 en el encuentro.

El gol de Cristiano Ronaldo