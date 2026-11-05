Lamine Yamal le debe su tercer Premio Kopa a Messi

Las votaciones del premio han sido reveladas y Messi jugó un papel fundamental en la victoria de Lamine Yamal sobre Pau Cubarsi.

Lionel Andrés Messi jugó un papel fundamental en la última elección de la gala del Trofeo Kopa. Los votos se han revelado a lo largo de las últimas horas y el argentino terminó siendo decisivo para que finalmente Lamine Yamal se impusiera sobre su compañero de club y selección Pau Cubarsí. Un posible futuro fichaje del Paris Saint-Germain también entró en sus votaciones.

La victoria del extremo por derecha se dio por apenas 2 puntos sobre Cubarsí. Buena parte de esa diferencia se explica por el reparto de unidades que hizo Messi al ser consultado para participar en las elecciones del premio. La Pulga dio a Lamine Yamal un total de 5 puntos y 3 al zaguero central que durante la Copa del Mundo impresionó a todo el planeta.

En caso de haber invertido sus votaciones el vencedor habría sido Cubarsí. Lamine Yamal se terminó llevando su tercer Trofeo Kopa consecutivo por un total de 96 puntos sobre 94 de su compañero. Messi, a diferencia de Cristiano Ronaldo, sí decidió participar en la gala en cuanto a votos se refiere y en uno de los nuevos galardones más importantes de la última década.

Dentro del podio de jugadores elegidos por el argentino también aparece otra futura estrella como el jugador del Bayer Leverkusen Ibrahim Maza. Messi le dio un punto en tiempos donde tanto se habla de su posible fichaje por Paris Saint-Germain en el mes de enero tras la grave lesión de Khvicha Kvaratskhelia. Así repartió sus votaciones el excapitán de la selección Albiceleste.

Yamal venció por solo 2 puntos a Cubarsí en el Kopa: GETTY

Lamine Yamal se terminó quedando con un galardón que ya han levantado en el pasado grandes estrellas actuales del fútbol como Jude Bellingham, Kylian Mbappé o Pedri. Es el máximo ganador en la historia del joven trofeo. Se espera que de cara a la gala del Balón de Oro del año 2027 pueda competir más por el máximo galardón individual que por el trofeo que se entiende en Europa como el Balón de Oro para los menores de 21 años. Messi, con sus votos, decidió esta edición.

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Para Lamine Yamal, Cubarsí debió ganar el Kopa

La estrella del Barcelona y de la selección española no dudó en elogiar a su compañero. Tras haber levantado las dos últimas ediciones del Trofeo Kopa justificó que Pau Cubarsí merecía quedarse con este reconocimiento. Veremos si dentro de poco el joven defensor central del club catalán puede finalmente levantarlo.

“Es un honor estar aquí y recibir este premio. Es mi tercer año aquí arriba por este premio. Me gustaría dar las gracias a mi club y a mi selección. Me habría gustado ver aquí a mi compañero Cubarsí porque creo que este premio debería haber sido para él. Lleva tiempo jugando a un nivel excelente”, palabras de Lamine Yamal al recibir su premio a mejor del mundo sub-21 en la ciudad de Londres.

Datos claves

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa tras superar a Pau Cubarsí por 96 puntos a 94 .

ganó el tras superar a por . Lionel Messi otorgó cinco puntos a Lamine Yamal y tres puntos a Cubarsí .

otorgó a y a . Lamine Yamal conquistó su tercer galardón consecutivo como mejor futbolista sub-21 del mundo.