Lamine Yamal no jugará contra República Checa por la penúltima jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Créanlo o no, es la información de menor revuelo que se tiene en este momento por España. El entrenador de la vigente campeona del mundo Luis de la Fuente apuntó contra los medios de comunicación que sugieren que el futbolista tiene un trato diferencial al resto a la hora de tratar sus dolencias. La situación recuerda y de sobremanera diferentes choques alrededor de figuras como James Rodríguez o Lionel Andrés Messi a lo largo de los últimos años.

“Lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad y el invento. Lo he contado todo porque es la única manera de que la gente sepa cuál es la realidad. No aguanto a la gente que trata de engañar y mentir”, respondía De la Fuente a los medios de comunicación en la última rueda de prensa de España. Las especulaciones alrededor de un posible trato diferencial del futbolista para borrarse del partido en República Checa y llegar a Inglaterra no sentaron bien.

No es la primera vez que la Fecha FIFA desata este tipo de polémicas entre clubes y selecciones. Existen decenas de precedentes alrededor de cómo las molestias de los jugadores que llegan al parón terminan con guerras de declaraciones entre quienes les pagan el sueldo y la camiseta que representan durante los partidos internacionales. España sabe de sobra alrededor de esto con los casos de James Rodríguez o Messi a lo largo de los últimos 10 años.

Durante su paso por el Real Madrid, James y la selección Colombia se vieron varias veces envueltos en polémica. Seguramente la más fuerte llegó con el esguince de rodilla que sufrió en el año 2019 concentrado con la selección cafetera. Esta lesión le mantuvo varias semanas por fuera del terreno de juego y en un contexto ni mucho menos amable para los merengues. La prensa más cercana al club criticó de sobremanera al jugador e igualmente el trato que el cuerpo técnico que por entonces tenía Néstor Lorenzo le dio al zurdo.

James, otro ejemplo de las tensiones en Fecha FIFA: GETTY

Con Minnesota United en el año 2026 ocurrió algo similar. Tras sufrir un severo cuadro de deshidratación luego de disputar dos partidos completos con Colombia, James Rodríguez llegó apenas sin la posibilidad de competir a la MLS. Su club en Estados Unidos estalló de rabia gracias a su hospitalización y posterior reacondicionamiento. Entendían por entonces que nuevamente el cuerpo técnico de Lorenzo no cuidó como se debía a la gran inversión del equipo del soccer de USA.

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PSG y Messi, tensión total

Con Messi el panorama no fue muy distinto. Durante varios de sus viajes con la selección argentina el rosarino terminó arrastrando molestias que le impidieron jugar durante algunas jornadas en Barcelona. Se criticaba desde la capital catalana el compromiso del jugador con su club e igualmente los procedimientos médicos que se utilizaban en Buenos Aires para evitar forzarle más allá de sus posibilidades físicas. En Paris Saint-Germain seguramente llegó el episodio más recordado por todos.

En el año 2021, el por entonces director deportivo del vigente campeón de Europa, Leonardo, criticó públicamente a Messi por viajar con Argentina para jugar las eliminatorias. Todo ello mientras el rosarino se recuperaba de molestias en sus isquiotibiales y la rodilla. Se conocería posteriormente que su contrato en la capital gala incluía una cláusula que daba prioridad absoluta a la selección argentina a la hora de decidir dónde el futbolista se recuperaba. Tras el Mundial del año 2022 se repitieron todos estos acontecimientos luego de que el zurdo terminase con una leve inflamación en el tendón de Aquiles.

Datos claves

Luis de la Fuente defendió el manejo médico de Lamine Yamal ante las especulaciones.

defendió el manejo médico de ante las especulaciones. James Rodríguez generó conflictos con Real Madrid y Minnesota United tras jugar con Colombia.

generó conflictos con y tras jugar con Colombia. El contrato de Lionel Messi en PSG priorizaba su recuperación con la selección argentina.