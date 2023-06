Alianza Lima viene teniendo un proceso de adaptación a las nuevas formas dentro del fútbol mundial. A nivel mundial, nuestro país no pesa tanto. Pero se puede trabajar duro y parejo para estar en la vanguardia, por eso, valoramos lo que están haciendo en Matute hoy por hoy.

Luis Carrillo Pinto, en una entrevista reciente al encargado de todo el área de marketing y afines en el club íntimo, presentó su conversación así: “El Gerente de Marketing y Comercialización de Alianza Lima, Diego Montoya, nos adentra en los desafíos que enfrenta el club debido a la falta de ingresos por derechos audiovisuales debido al conflicto con la FPF. Descubre cómo esta situación afecta las finanzas y el desarrollo del club debido a que no han podido ejecutar un contrato de 10 millones de dólares anuales con CFP/Gol Perú. ¿Existe una salida a este entrampamiento legal?”.

¿ALIANZA LIMA DEJARÁ GOLPERU POR 1190 SPORTS?

Acá vamos a la carne del tema absoluto, el cual está basado al cien por ciento en un ámbito económico. Si Alianza Lima tomará la decisión de cambiar de GOLPERU a 1190 Sports: “Es complejo, pero nosotros como club vamos a tener que tomar una decisión respecto a esta situación, no sé si a largo o mediano plazo, el tema audiovisual, nosotros, como área, no lo estamos viendo. Todo este tema de la decisión ya pasa más por un trabajo con el Gerente General que está haciendo todos los análisis con el área legal de la institución. Toda esta guerra desgastante hace que como club nos sentimos un poco en el medio de esta situación que no nos agrada”.

Exponiendo lo que se hace en su área, la función que cumple él como Gerente de Marketing y Comercialización de Alianza Lima: “Nuestra principal función es desarrollar la marca y generarle ingresos al club para que, a través de estos ingresos, el club pueda construir mucho más. El club teniendo las posibilidades y los ingresos puede construir y desarrollar mejores planteles, invertir en menores, fútbol femenino, vóley y en temas sociales”.

Diego Montoya tiene claro que todos los esfuerzos de por medio, servirá para que el club bicampeón del fútbol peruano, gane cosas enormes como marca: “Nuestro deber es resaltar la imagen de Alianza Lima en la sociedad peruana. Este trabajo más lo que buscamos en el patrocinio ha sido entender a las marcas que les tiene que ir bien. Nos preocupamos por el desarrollo de la propia marca, tenemos conexiones con ellos, hablamos, vemos qué podemos hacer para que tengan mejores números. Somos como una agencia que busca colaborar con las marcas, buscamos su desarrollo y eso se refleja en el éxito que tenemos con ellas”.