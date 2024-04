Todo terminó tras un 3-0 del París Saint Germain el 27 de septiembre del 2017 y a manos de Neymar como Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti y Real Madrid se preparan para visitar al Bayern Múnich en una ida de semifinales de la UEFA Champions League con muchas cuentas pendientes. El entrenador de los merengues vuelve al estadio donde por poco se termina su época en la élite. Complots, vestuario roto, estrellas en contra y muchas criticas fueron el pan de cada día para el italiano.

Apenas 60 partidos duró la travesía de Carletto por un gigante que acudió a su hoja de vida tras el final de la era Pep Guardiola. Poco más de 15 meses pudo el italiano disfrutar de un proyecto que cambiaba de era y figuras. Hubo título de Bundesliga y dos de Supercopa sí, pero algo se rompió en el camino y llevó a cuestionamientos que terminaron luego de aquella fatídica noche en París. Hablamos del ciclo más corto de Ancelotti en un banco de suplentes y de una experiencia cargada de momentos de máxima tensión.

“El equipo parecía el Lejano Oeste. Podía pasar cualquier cosa…Mi hijo entrena más que nosotros con Ancelotti“, palabras textuales de Arjen Robben sobre su experiencia con el italiano. Una fractura entre los pesos pesados y el cuerpo técnico fue el inicio de una debacle que tras 50 partidos en la temporada 2016/2017, apenas llegó a los 10 en la siguiente campaña. Uli Hoeneß, ex mandatario del gigante alemán, llegó a confesar en una entrevista que los cinco grandes veteranos de la plantilla no compartían la mirada de su DT. Proyecto encaminado al fracaso cuando se manejan estos términos.

¿Pero qué pasó? Hay varias aristas a tener en cuenta. Como decimos Bayern venía de tres temporadas de máxima exigencia con Guardiola y se pasó a un estilo de mano izquierda que no cuajó en el sur de Alemania. En aquella derrota en París Ancelotti dejó en el banco a los Robben, Matt Hummels y Fran Ribery en un hecho que le costaría el favor de la directiva. 60 partidos con 9 derrotas y 9 empates en Múnich no son números aceptables para un club que en aquellos años ganaba la Bundesliga sin apenas dejarse unidades en el camino.

Carlo Ancelotti en su último partido de Bundesliga por Bayern Múnich: IMAGO

Ancelotti nunca habló mal del Bayern. Ni siquiera después de que fuese fulminado en plena temporada y por primera vez en su carrera. La propia directiva, con Uli Hoeneß al mando, desveló que apostaron por los jugadores en lugar del entrenador tras aquella derrota en Francia: “Como entrenador, no puedes tener a los futbolistas estrella en tu contra. En la vida aprendí un dicho. El enemigo que está en tu cama es el más peligroso. Por eso tuvimos que tomar medidas”.

Filtraciones y fractura

Durante esos 15 meses medios como BILD no paraban de asediar un proyecto que nunca vio la luz. Se hablaba de actos de indisciplina del portugués Renato Sanches que eran pasados por alto. También de que jugadores como Thomas Müller, Ribery, Manuel Neuer o Robben realizaban entrenamientos por su cuenta ante la falta de intensidad en las prácticas del italiano. Hubo muchas críticas al preparador físico Giovanni Mauri. Era el primer año de Davide Ancelotti como parte del cuerpo técnico de su padre y dicho hecho igualmente no fue olvidado para varios rotativos. Nombres como el propio Müller declararon en The Athletic extrañar a Guardiola en esos meses.

Robben y Ribery en aquel polémico banco de suplentes del Bayern vs. PSG: IMAGO

¿Arrepentidos?

Era un Bayern de estrellas dentro y fuera del campo. Ha pasado mucho desde aquella aventura que jamás tuvo a nadie cómodo. Figuras como Robert Lewandowski o el propio Karl-Heinz Rummenigge reconocieron su error en no apostar más por quien ahora será rival con Real Madrid: “Debimos haber esperado un poco más antes de despedirle…Si Carlo se hubiera quedado un poco más. Si hubiésemos superado la fase difícil con él…Tiene una experiencia increíble”.

El Allianz Arena de Múnich también tomó bando en la guerra Ancelotti vs. Bayern: IMAGO

El 28 de septiembre del 2017 llegó el comunicado final. Así fue la aventura de Ancelotti por un Bayern al que nunca volvió a enfrentar desde entonces. Muchas caras conocidas se verán nuevamente en un Allianz Arena donde hay que remarcar que el italiano recibió tanto pancartas de apoyo como pidiendo su renuncia por parte de las gradas. El partido con mayor historial de la UEFA Champions League, escrito alrededor de la figura de un Carletto que vuelve al infierno de Múnich.