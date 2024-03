La historia de Ruben De La Red (Móstoles, 1985), es la que soñarían los cientos de jóvenes que inician su carrera en las divisiones juveniles del Real Madrid. Canterano, estar con los mejores futbolistas del mundo e incluso ganar la Eurocopa, algunos de los ítems de una carrera que se cortó de lleno un 30 de octubre del 2008. Así era jugar, convivir, disfrutar y vencer al ritmo de los Galácticos del Real Madrid. Cuando ver a Ronaldo, Zidane, Beckham o Figo se convierte en la monotonía.

De La Red nos atiende en uno de sus viajes. Es ahora mismo una de sus profesiones en una carrera que sigue ligada al deporte tras dejar la actividad profesional en el 2010. Entrenador de varios equipos juveniles en España y cercano a otros en Oriente Medio, el ex jugador del Real Madrid relata en BOLAVIP una carrera singular donde las haya y donde hasta el último minuto hubo gloria por disputar: “Me dedico a ser entrenador y con varios proyectos encaminados. He estado en la cantera del Real Madrid, del Getafe en su filial, en el Al-Nassr de Dubái y varios que ya llegarán”.

De La Red nace en el universo Real Madrid desde su propia cantera. No en Valdebebas y si en esa vieja ciudad deportiva al norte de la capital española donde a finales del siglo XX ya se buscaba un traslado. La historia de Ruben coincide con el final de dichas instalaciones en 2004 y tras 63 de operación con el nuevo complejo que ahora lleva el nombre de Florentino Pérez por todo lo alto. Así recuerda lo que era entrenarse como juvenil mientras el presidente mantenía una promesa que se haría realidad.

“Bueno a mí por ejemplo me tocó conocer la vieja ciudad deportiva del Real Madrid. Luego pasamos dos años en Las Rozas y luego a Valdebebas. Como canterano disfrutas y disfrutas mucho de ver a amigos llegar a la élite. Sin dudas es glamurosa Valdebebas. Está perfectamente dividida en campos que están en escalones. Vas subiendo campo por campo y división por división hasta el primer equipo. Intentas llegar al primer equipo desde el primer día”, recuerda sobre aquellos años donde coincidió con figuras como Roberto Soldado, Juan Mata, Dani Parejo, Filipe Luis, Álvaro Arbeloa o Álvaro Negredo. Luego llegaría el salto.

Ser canterano con los Galácticos

La vida de Ruben De La Red cambia un 31 de septiembre del 2005. A sus 20 años Vanderlei Luxemburgo le manda al césped del Bernabéu para cerrar una victoria contra Athletic Club de Bilbao por 3-1. El volante levanta la cabeza y en frente suyo aparecen los Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Guti, Raúl, Iker Casillas o Figo como compañeros. Lo que para algunos sería solo posible en un videojuego Florentino Pérez lo había ideado durante 4 años donde Madrid fue la capital mundial del fútbol. ¿Cómo se ve esto siendo alguien de la casa? El de Móstoles responde.

“Sin dudas fue algo especial mi debut. Era la época de Los Galácticos y había jugadores increíbles para compartir equipo. Mi debut fue especial porque era difícil hacerse un hueco. Sobre todo en esa plantilla. Tuve la oportunidad en medio de lo difícil que era y la chance de jugar muchos momentos, de disfrutar de varios jugadores que fueron los mejores del mundo. Veía de cara a los Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham etc. Raúl al final era nuestro ícono y siempre fue quien estaba pendiente de los jóvenes. Hice muy buenas migas con él. Estaba pendiente de todo como capitán y se preocupaba mucho por los canteranos”, la primera reflexion de Ruben De La Red al recordar dicho día. Un sueño para pocos.

Lo que más le impactaba

“Lo que más me impresionaba era verles entrenar. Cada uno tenía y demostraba por que eran los mejores del mundo. Teníamos al capitán de Francia (Zidane), Portugal (Figo), España, (Raúl) Inglaterra (Beckham) y Brasil (Roberto Carlos) en nuestras filas. Era una pasada. Era un nivel superior en todos los sentidos, te das cuenta que tienes suerte de presenciar un nivel de juego así”, rememora un chico que en aquellos años compaginaba entre el primer y tercer equipo de Real Madrid, el Castilla. Lentamente pasaba el tiempo y como llegaron, el final de los Galacticos se dio en el mismo orden de su llegada.

Figo ponía la cabeza en el Inter de Milan, Zidane dejaba el fútbol en 2006, Ronaldo marchaba al AC Milan en verano del 2007 y finalmente Beckham en ese verano rumbo a Estados Unidos. Fueron 6 años de proyecto, con dos ediciones de LaLiga levantadas, la famosa Champions de la volea de Zizou en Hampden Park, dos Supercopas de España y una Intercontinental en el 2003. Mucho para unos, poco para otros y en medio aparece el testimonio de quienes fueron parte de ello. La derrota por 1-0 ante Arsenal en Highbury por los octavos de la Orejona del 2005/2006, el final de unos Galácticos que durante años pusieron los ojos del mundo en La Castellana.

“Bueno, pues en esa época de Galácticos se ganó muy poco para lo que se tenía. Se tenía una plantilla para ganar muchos más títulos, es el balance que hago 16 años después. ¿Cómo es posible que no se haya marcado una época con esos nombres? Te muestra ahí el fútbol que hay que hacer encajar las piezas, no basta con nombres o dinero”, su reflexión sobre una era dorada para LaLiga, para el Bernabéu y que ni siquiera los millones de Oriente Medio han podido reproducir en ciudades como París o Manchester. Eso sí, a nivel individual lo mejor estaba por venir para el canterano.

LaLiga de las remontadas

Empezaba todo de nuevo en verano del 2006. Sin las figuras de otros tiempos, con un cambio de proyecto en el aire y Fabio Capello al mando de una plantilla que trajo a Ruud Van Nistelrooy como bandera. En frente un Barcelona campeón de Europa, con Ronaldinho como estrella y un tal Lionel Messi empezando a dar de que hablar. Nadie lo sabía, pero De La Red estaba por hacer parte de la edición más pasional en la historia de la primera división española.

Para mediados de aquella temporada Barcelona llegó a liderar con 9 puntos de ventajas. Una racha que incluso se evitaría recortar con aquel hat-trick de Messi en su primer gran Clásico. Parecía ser un título en clave culé, pero los merengues llegaron a remontar en 11 de sus últimos 16 partidos y sacaron 19 puntos gracias a goles en los últimos minutos. Un 17 de junio del 2007 y tras nuevamente imponerse por 3-1 desde atrás en el marcador ante Mallorca, llegó LaLiga número 30 y bautizada como la edición de las remontadas. Así la recuerda Ruben De La Red.

“Es una de las circunstancias que te hacen ver como el Real Madrid pelea y compite hasta el final, nunca se le puede dar por muerto. Fue un año lleno de remontadas en los últimos minutos y eses es el espíritu del Madrid. Es una ambición total, donde no importa perder por más goles si se puede perder el resultado…Le tengo mucho cariño a esa camiseta, es un club especial, ganador y que para los que tenemos esa ambición supone el mejor lugar del mundo. Es lo que consagrada que es el Real Madrid”, rememora el canterano mientras habla de los goles de Higuain ante Espanyol o del doblete del fallecido José Antonio Reyes ante Mallorca.

Getafe y campeón de Eurocopa

Es difícil asentarse como canterano en Real Madrid y De La Red lo vivió en primera persona. En el verano del 2007 se iría a Getafe, cuajaría una gran temporada y terminaría volviendo al Bernabéu 12 meses después como campeón de la Eurocopa. En aquel año con los azulones incluso estuvieron a dos minutos de eliminar al Bayern Múnich en la vieja Copa de la UEFA. Así recuerda Ruben un año que terminó con titulo continental.

“Mi época en el Getafe fue por que me tuve que ir el último día de mercado. Hicimos una gran temporada y como broche de oro tuve ir a la Eurocopa gracias a Luis Aragonés. Fuimos, ganamos un torneo brutal y volví con una identidad a Madrid con un slogan más alto de la que tenía. Ya no volvía como un canterano y si como un campeón de Europa”, recuerda sobre aquellos meses en el Coliseum y antes de la llamada de Luis Aragonés para buscar la segunda Eurocopa en la historia de España.

De jugar en la cantera del Real Madrid a vencer en Austria-Suiza con los Xavi, Iniesta, Casillas, Puyol, Villa o Fernando Torres: “Era una maravilla de generación. En Real Madrid ya estaba acostumbrado a eso, pero en España se formo un gran equipo y sobre todo un gran grupo lleno de buenas personas. Luis Aragonés supo siempre encontrar el equilibrio entre talento, edad y estilo, nos manejó muy bien. Tanto los veteranos como jóvenes, sumado a la calidad que teníamos hizo posible hacer un gran torneo…Era una maravilla ver a los Xavi, Iniesta, Casillas, Puyol, Villa o Fernando Torres en tu día a día”.

“Luis Aragonés fue muy importante para lo que vino después en Sudáfrica y Ucrania, sin dudas. Su trabajo empezó una era de victorias sin precedentes en el mundo de las selecciones. El mismo grupo que el hizo se mantuvo en el Mundial y la Euro, el cambio la mentalidad a base de ganar en la Euro 2008. Esas victorias ante Italia, Rusia y Alemania fueron claves. Luis era el director de orquesta y tiene mucho mérito en lo que paso”, reflexiona De La Red sobre la figura de El Sabio. Tras aquel gol de Torres en Viena ante Alemania, tuvieron que pasar 5 años para que España no ganase un título del primer nivel de naciones. Generación de oro. No olvida todavía su gol a Grecia en la tercera jornada de la fase de grupos.

Inesperado final del camino

La carrera de La Red estaba en su punto más alto. Volvió a un Real Madrid campeón de España y que venía de golear 4-1 al Barcelona para despedir la era Ronaldinho. Todo parecía perfecto, Rubén jugaba con sus ídolos pero un 30 de octubre desvaneció en la Copa del Rey ante Real Irún. Los miedos ante los fallecimientos de jóvenes como Antonio Puerta llevaron a que no se le permitiese volver al césped. 23 años tenía el volante.

“Fue la situación donde yo tuve el sincope. Estaba jugando casi todos los partidos, siendo importante y siendo ese jugador que siempre había soñado ser en Real Madrid. Me sentía importante, me sentía ese jugador que en Real Madrid es titular y que se siente gratificado de estar ahí. Me faltaba mantenerlo en el tiempo que no tuve por el sincope. Fue muy pronto, en octubre”, recuerda en BOLAVIP el canterano merengue. Llegaba en la Copa del Rey un desmayo acabaría por sacarle para siempre de la actividad profesional.

Casi dos después de estudios y de seguir ligado al Real Madrid, los médicos apostaron por el final de una carrera que antes de Irún solo miraba hacia arriba: “Nunca se demostró por qué me tuve que retirar. No tuve una parada cardiaca. Entendemos que fue un arritmia y en el 2010 tuve que dejarlo. Hicimos muchas pruebas pero nunca pudimos saber por qué me dio. Fue una pena por que el 4 de noviembre del 2010 me tocó dejar la practica profesional…Es una pena, por que estaba empezando la era de los Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema y compañía…Hubiera sido maravilloso poder jugar con ellos en la parcela deportiva”.

La comparación de los Galácticos

Ruben De La Red es uno de los pocos privilegiados que veía en su día a día a los dos generaciones de genios que unió Florentino Pérez. En verano del 2009 y con Barcelona dominando el mundo gracias a la dupla Guardiola-Messi, Real Madrid volvía a romper el mercado con una inversión de hasta 350 millones de euros. Llegaron en cuestión de semanas Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema y Xabi Alonso.

Preguntamos a Ruben por la comparación de esta generación de Galácticos con la primera. Le pedimos que nos ponga frente a frente a los hombres de CR7 junto a esos que como Ronaldo, Zidane, Beckham o Figo. Su reflexion sobre cual fue mejor y como se mide el éxito en el Bernabéu, vital para entender cómo funciona uno de los clubes más poderosos del planeta.

“A nivel individual la primera era superior. Había más talento individual en la primera, pero es cierto que en la segunda los CR7, Modric, Kroos, Casemiro o Bale ganaron más títulos. Al final es una cuestión de gustos, pero por lo menos para mí el hecho de coincidir con Ronaldo, Beckham o Zidane fue algo único. Es verdad que me falto coincidir con el mejor jugador de la historia del Real Madrid que es Cristiano, pero en la primera me lleve una gran etapa como canterano”, desglosa el hombre que a sus 38 años mira al pasado con una sonrisa. Así era vivir, jugar, ganar, perder y brillar junto a los Galácticos del Real Madrid.