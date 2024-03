Real Sociedad, volver a cuartos de la UEFA Champions League y terminar con la racha negra en octavos. Así se levanta un PSG donde la figura de Kylian Mbappé sigue siendo noticia. Uno de los principales nombres para reemplazar al galo si es que este pone rumbo al Real Madrid descarta de momento dejar su casa para unirse al macroproyecto de Qatar. En verano se esperan ofertas por sus servicios en la Premier League igualmente.

Nadie cuenta con que Mbappé siga en París. La salida del delantero se ve en comunicados como los que fueron oficiosos por parte del PSG, así como con las últimas decisiones de Luis Enrique alrededor de su participación en los partidos de la Ligue 1. Ya se piensa en la próxima temporada a la hora de hablar de fichajes y de momento el nombre de Rafael Leao pica por todo lo alto. ¿Problemas? Unas declaraciones del extremo portugués que en pocos meses veremos si van o no ligadas a la realidad.

“Tengo contrato para los próximos cuatro años, el AC Milan me ayudó en los momentos difíciles y no lo olvidaré…Quiero volver a ganar en Milán, mi atención está aquí”, dijo a CorSera quien ha quedado como la gran bandera del club rossoneri tras el retiro de Zlatan Ibrahimovic. A sus 24 años y con contrato hasta el 30 de junio del 2028, ya se le tasa en cifras cercanas a los 90 millones de euros por la capital de Lombardía. Ir a la Champions vía Serie A o Europa League, clave para que San Siro pueda soñar con retenerle.

Para muchos es el principal nombre de este nuevo PSG que viene en camino. Uno donde las estrellas serán únicamente el entrenador y la directiva. Leao por supuesto supone una carta fuerte, más no el seguir con esa vía que sin Champions tuvo en sus filas a los Messi-Neymar-Mbappé. De momento San Siro respira, pero solo el tiempo dirá en donde ubicamos al ex Sporting Lisboa. Incluso sin cobrar por el fichaje de Kylian por la casa blanca, habrá dinero de sobra para invertir.

El luso lleva desde 2019 en Milan. Todo esto en un ciclo donde ya ha levantado título de Serie A un par de años atrás y donde incluso se pisaron las últimas semifinales de la Champions League. Sus números, compuestos por 39 asistencias, 52 goles y un total de 196 batallas. Irá a la Eurocopa con Portugal en un torneo donde se espera que su valoración como cotización aumente. De momento Leao niega los contactos con el Parque de Los Príncipes. Se busca al heredero de Mbappé y otros nombres como Victor Osimhen también pueden entrar en la ecuación.

Luis Enrique niega todo

“¿Quién es? ¿Es un cantante?…Era broma no hablo de jugadores que no son nuestros”, palabras del entrenador del PSG al ser consultado por la posibilidad de incorporar al luso. No olvidemos que el DT tiene contrato como mínimo hasta el 2025 y por ende, será salvo giro de 180 grados el primer entrenador en asumir la era post Mbappé en Francia.

Contra la maldición de octavos

Desde aquellas semifinales de la temporada 2020/2021 nada ha sido igual en Europa. Una ventaja de dos goles defiende PSG en una ciudad de San Sebastián donde se pretende evitar la tercera debacle seguida. Real Madrid en aquella remontada del 2022 y la derrota en Múnich de hace 12 meses, los precedentes de un equipo obligado a dar un paso al frente en el Reale Arena esta noche.