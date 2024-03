Dos golazos, primer pase a cuartos en tres años y una pregunta en el aire. Kylian Mbappé dinamitó a Real Sociedad por una ciudad de San Sebastián donde sus goles valen avanzar de ronda en la UEFA Champions League. Luis Enrique y Nasser Al-Khelaifi siguen anticipando el adiós del delantero rumbo al Real Madrid. Esta noche los merengues deben cerrar su clasificación. ¿Se ven las caras en la siguiente ronda?

No hubo partido en San Sebastián. Un Mbappé galáctico y sus goles valen que PSG vuelva a estar entre los ocho mejores de Europa. Tanto Luis Enrique como Nasser Al-Khelaifi analizaron el futuro inmediato de su estrella y todo esto en medio de esos rumores que ya hablan de pacto cerrado con Real Madrid. Las directivas del presente inmediato del Parque de Los Príncipes ya hablan de pensar en el futuro sin Kylian Lotin.

“Si el club no ha comunicado nada es porque no queremos comunicar nada. Hay algo entre nosotros hoy. Kylian está en el club, trabaja en el PSG, tiene contrato. Pero lo cierto es que hoy estamos trabajando para el futuro”, las declaraciones de Nasser desde el País Vasco y ante todas las preguntas de la prensa local sobre Mbappé. El delantero tiene contrato hasta el 30 de junio y ya es agente libre para negociar su futuro. No olvidemos que semanas atrás el propio club difundía en los medios un comunicado oficioso donde habrían asegurado el final de su ciclo en el Parque de Los Príncipes.

Luis Enrique fue un paso más allá. El entrenador del PSG no dudó en elogiar a su pupilo tras el doblete en Donostia, así como en marcar la hoja de ruta que de momento seguirá el club desde el 1 de julio. La Champions manda en París, pero el futuro ya se analiza sin el crack de Le Bleus: “Al parecer no estará en un futuro inmediato. Habrá que probar a otros compañeros…No tenemos ninguna presión en la Champions. Pregunta a los rivales si quieren jugar contra el PSG. Nuestro equipo está en una clara mejoría. A ver hasta dónde podemos llegar”.

Mbappé también habló de cara a lo que viene. El delantero de 25 años negó problemas con Luis Enrique, evitó las preguntas sobre el futuro y pidió seguir dando un paso al frente de cara a las siguientes rondas de la Orejona. Kylian es el nombre del día en un viejo continente donde de momento nadie niega como todo apunta a Real Madrid. Todavía y si la suerte quiere, podría jugar en el Santiago Bernabéu antes de que termine su séptima temporada en el Parque de Los Príncipes.

¿Cuándo se sortean los cuartos?

Faltan seis de los ocho duelos, pero la fecha es clara. En caso de que Real Madrid pase esta noche contra Leipzig, ambos clubes estarán presentes en el sorteo que tendrá lugar por Nyon el próximo viernes 15 de marzo. Bayern Múnich y PSG esperan. Hoy puede pasar la casa blanca y un Manchester City que recibe al Copenhague. La próxima semana se espera al Barcelona, Inter Milan, Arsenal y al ganador de Dortmund-PSV.

Su mejor año

Quedan un par de meses, pero nunca a estas alturas Mbappé salía a gol por partido. Son 34 en 34 partidos. Ahora mismo hablamos del máximo anotador de la Champions con seis gritos sagrados. En un año de Eurocopa y Juegos Olímpicos, toda la Galia sueña con lo que pueden ser los últimos meses de Kylian Lotin en el Parque de Los Príncipes.