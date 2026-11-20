El inglés señaló a otro compañero como su heredero en cuanto al Balón de Oro se refiere. No duda que tiene todo para ganar el premio.

Harry Kane se ha sincerado a lo largo de las últimas horas sobre su victoria en el Balón de Oro. No duda que es el resultado de una carrera a base de esfuerzo, así como el premio a una trayectoria donde los títulos colectivos no son todo. El inglés, eso sí, se olvidó de Luis Díaz al elegir al próximo jugador del Bayern de Múnich que podría quedarse con este galardón.

“Michael Olise es un jugador fantástico. Todos los días en los entrenamientos vemos sus cualidades y de lo que es capaz en el campo. Sin duda, tiene todo lo necesario para traer otro Balón de Oro a Múnich, eso es seguro”, reflexionaba Harry Kane a la hora de hablar del extremo francés como el posible heredero de su victoria en Londres.

Hablamos de uno de los mejores jugadores del planeta a lo largo de los últimos 12 meses. También de una bandera absoluta del fútbol francés que durante el verano fue vital para que el equipo alcanzase la cuarta posición de la Copa del Mundo. Le ve por delante de Luis Díaz a la hora de poder competir por el máximo galardón individual de este deporte.

Para Harry Kane se trata de un socio total en el Bayern de Múnich. O el segundo máximo anotador y creador de goles del equipo si contamos asistencias de la pasada temporada. El británico le ve por delante de la figura de un Luis Díaz al que las lesiones y el bajo momento de forma han afectado en cuanto a números se refiere en lo que va de campaña. A la espera de lo que ocurra el año que viene, se mostró orgulloso de haber puesto su nombre semanas atrás junto a los mejores futbolistas de la historia de este juego.

Para Kane, Olise es el gran candidato a traer otro Balón de Oro al Bayern: GETTY

“Estoy sumamente orgulloso de haber ganado el Balón de Oro, y recibirlo en mi ciudad natal hizo que el momento fuera aún más especial. Ver mi nombre junto al de jugadores como R9, quien me lo entregó esa noche, Cristiano Ronaldo, Messi y Gerd Müller es un gran orgullo”, palabras de Harry Kane en las últimas horas.

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Luis Díaz no juega ante Colonia

“Lucho está muy bien. Ha completado una buena semana de trabajo. Aún es demasiado pronto para que pueda jugar mañana, pero durante los próximos siete días estaremos en condiciones de que vuelva a disputar minutos”, palabras del entrenador del Bayern de Múnich. Vincent Kompany dejó en claro que el futbolista podría regresar a lo largo de los próximos 7 días en el mejor de los escenarios.

Lille o Hamburgo serán los siguientes compromisos del Bayern de Múnich después de recibir al Colonia en esta jornada por la Bundesliga. Será en un Allianz Arena donde Kompany también volverá a comandar al equipo en banda tras sus problemas de salud de las pasadas semanas. Lucho estaría de vuelta para el regreso de la Copa de Europa o en la próxima salida del rey del campeonato alemán o el torneo nacional.

Datos claves

Harry Kane señaló a Michael Olise como el próximo jugador del Bayern de Múnich capaz de ganar el Balón de Oro .

señaló a como el próximo jugador del capaz de ganar el . Vincent Kompany confirmó que Luis Díaz no jugará ante el Colonia , pero volverá en siete días .

confirmó que no jugará ante el , pero volverá en . Harry Kane destacó haber recibido el Balón de Oro en Londres de manos de R9.