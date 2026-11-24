Un ex Bayern de 37 años y ya eliminado en la MLS sería el máximo objetivo del club para reemplazar a Kane. Ya jugó en Múnich.

La lesión de Harry Kane podría tener una duración de hasta cuatro meses. Desde el Bayern Múnich ya se analizan todo tipo de opciones pensando en un mercado de fichajes que en el mes de enero será vital para mantener la candidatura de los hombres de Vincent Kompany en todas las competiciones. Aparece la posibilidad de fichar a un exjugador del club que se encuentra en la MLS a sus 37 años.

Sky Sports señaló, para sorpresa de todos, al atacante camerunés Choupo-Moting. Un delantero con pasado en el Bayern de Múnich que, a sus 37 años, no se encuentra disputando las fases de postemporada de la MLS. Milita en el New York Red Bulls con un rol de suplente, equipo en el que ha podido anotar cinco goles además de dar una asistencia a lo largo de la presente temporada. Conoce de primera mano el conjunto teutón.

El africano ya formó parte del Bayern Múnich entre los años 2020 y 2024. A lo largo de 122 partidos marcó un total de 38 goles y fue vital para que los alemanes ganasen seis títulos oficiales. Destaca, por supuesto, el Mundial de Clubes de 2020 e igualmente las tres ediciones de la Bundesliga en las que colaboró con el rey del fútbol alemán.

En Baviera se le tiene como uno de los máximos candidatos para reforzar una plantilla que perderá los goles de Harry Kane hasta, como mínimo, mediados del mes de febrero, en el mejor de los partes médicos que se manejan ahora mismo alrededor de la lesión del británico frente al Colonia. Nombres como Younes Ebnoutalib, Nicolò Tresoldi, Ricardo Pepi e Igor Thiago son operaciones más a largo plazo que no se analizarían durante el mes de enero.

Choupo-Moting surge como posible reemplazo de Kane: GETTY

Se espera que el Bayern de Múnich acuda al mercado de enero tras la lesión de Harry Kane. El equipo de Vincent Kompany necesita activos pensando en una segunda parte de la temporada donde las últimas lesiones en la plantilla del entrenador belga han encendido todas las alarmas. Un exatacante del club, que a sus 37 años es Choupo-Moting, aparece de manera sorpresiva en las quinielas.

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Luis Díaz podría ser el 9 hasta enero

El regreso del colombiano se encuentra cada vez más cerca. Tras lesionarse frente al Arsenal el pasado 20 de octubre, el Bayern de Múnich lo recuperará a lo largo de estas semanas en los compromisos frente a Lille o Hamburgo. En la prensa teutona se destaca la posibilidad de que el futbolista sea utilizado en la posición de centrodelantero hasta la llegada del mercado invernal.

Es una demarcación que Luis Díaz ya ha cubierto en su paso por clubes como el Liverpool. No es ni mucho menos donde más cómodo se siente, pero sí una posibilidad para un Vincent Kompany que no cuenta con un reemplazante natural para la figura de Harry Kane como en otras campañas. El rey de la Bundesliga analizará sus opciones cuando lleguemos a inicios de 2027. Hasta entonces, nombres como el del cafetero o el del francés Michael Olise tendrán que hacer olvidar al Balón de Oro.

Datos claves

Choupo-Moting ( 37 años ) suena para volver al Bayern tras la lesión de Kane .

( ) suena para volver al tras la lesión de . El camerunés marcó 38 goles con el club alemán y juega en New York Red Bulls .

con el club alemán y juega en . Luis Díaz podría actuar como delantero centro hasta el mercado de enero.