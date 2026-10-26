Se da por hecha la presencia del Real Madrid en la gala del Balón de Oro. No pasaba desde el episodio entre Vinicius y el premio en 2024.

Es prácticamente un secreto a voces el regreso del Real Madrid a las galas del Balón de Oro. Tras su vital victoria en el Clásico frente al Barcelona, los merengues llevarán hoy una expedición a la ciudad de Londres para la entrega del premio al mejor futbolista de la última temporada. Kylian Mbappé comandará el viaje en la primera presencia del club por dicha jornada desde el episodio entre Vinicius y el premio en el año 2024.

Recordemos que durante los últimos años el Real Madrid se negó a asistir a la gala del Balón de Oro. Todo explotó en el año 2024 después de las filtraciones que marcaban cómo Vinicius no sería el ganador del torneo después de una impresionante temporada con Carlo Ancelotti. Rodri se terminaría llevando un galardón que muchos dentro del Santiago Bernabéu considerarían injusto en todos los sentidos. La película ha cambiado a lo largo de las últimas horas.

Los principales medios de comunicación de España confirman que el conjunto blanco viajará a lo largo de las próximas horas rumbo a Londres. Kylian Mbappé, Marc Cucurella y Jude Bellingham se espera que lideren una expedición donde el Real Madrid espera poder finalmente quedarse con el Balón de Oro después de la temporada del delantero francés. Vinicius, no se sabe eso sí, si se unirá al resto de sus compañeros en el viaje.

El Real Madrid y la gala del Balón de Oro firman la paz tras varios años de tensiones. Después de lo ocurrido en el año 2024 la Casa Blanca decidió de manera unilateral no volver a participar de dichos premios. Incluso durante el año 2025 no tuvieron ninguna reacción a nivel institucional sobre los nominados al premio. Se cierra una herida.

Desde la trama Rodri-Vinicius que Real Madrid no iba al Balón de Oro: GETTY

Mbappé es uno de los grandes candidatos a quedarse con el premio al mejor jugador del año pasado junto con Lamine Yamal y Harry Kane. Se espera que también sus dos grandes rivales digan presente en una ciudad de Londres donde la edición número 70 del Balón de Oro se antoja pareja en todos los sentidos. El Real Madrid regresa a la gran fiesta anual para elegir al futbolista más determinante de los últimos 12 meses.

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Paridad total entre Real Madrid y Barcelona

El Clásico se seguirá jugando esta noche por la ciudad de Londres. Hasta la fecha el Real Madrid y el Barcelona son los clubes con más ganadores del Balón de Oro. Acumulan 12 victorias por cada lado y veremos cómo queda inclinada la balanza después de que Lamine Yamal y Kylian Mbappé luchen en esta jornada por el premio. Recordemos que las votaciones ya se encuentran cerradas.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los principales responsables de que el Real Madrid y el Barcelona comanden la clasificación general de clubes con más Balones de Oro. Desde el año 2008 hasta el 2023 dominaron un premio donde solamente la figura de Luka Modrić pudo romper su hegemonía. Londres se prepara para una edición que puede desempatar la paridad entre ambos gigantes del fútbol español.

Datos claves

Real Madrid confirma su regreso oficial a la gala del Balón de Oro 2026 .

confirma su regreso oficial a la gala del . Kylian Mbappé encabeza la delegación madridista nominada al galardón en la ciudad de Londres .

encabeza la delegación madridista nominada al galardón en la ciudad de . Real Madrid y FC Barcelona registran 12 trofeos cada uno en el historial del premio.