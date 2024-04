Uno de los equipos que busca un lugar en la Semifinal no podrá contar con un futbolista titular en el choque definitorio de esta semana.

Champions League: baja sensible para uno de los partidos de vuelta de los Cuartos de Final

El Bayern Munich de Thomas Tuchel fue el principal perjudicado del fin de semana de los equipos que siguen en carrera en la UEFA Champions League. Es que Kingsley Coman padeció una lesión en el aductor derecho en el partido que disputó ante el Colonia por la jornada 29 de la Bundesliga, por la cual quedó desafectado para el resto de la temporada.

Es decir, no estará para la vuelta de los Cuartos de Final contra el Arsenal, cita pautada para este miércoles 17 de abril desde las 21:00 horas de Europa Central en el Allianz Arena, siendo así, la ausencia más rutilante de los enfrentamientos que restan de las series que buscan confeccionar las semifinales del certamen internacional de clubes.

Del resto, todavía no se detectaron preocupaciones por cuestiones físicas. Tanto Real Madrid (se enfrentó al Mallorca) como Barcelona (vs. Cádiz), Atlético de Madrid (se midió al Girona), Borussia Dortmund (contra Borussia Monchengladbach) y Manchester City (frente al Luton) no reportaron contratiempos físicos.

Por su parte, el Arsenal todavía debe jugar vs. Aston Villa (domingo 14 de abril a las 17:30 horas CET) y el PSG fue liberado por la Ligue 1 para que descanse y planifique su partido frente al Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic (lo mismo aplicó con el Marsella, que afrontará la vuelta de los Cuartos de Final de la Europa League con el Benfica, y con el LOSC, afrontará el segundo duelo de la misma instancia por la Conference League con el Aston Villa).

¿Qué necesita el Bayern Munich para clasificar a la Semifinal de la Champions League?

El Bayern Munich empató 2 a 2 con el Arsenal en la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League disputada en el Emirates Stadium. Por lo tanto, para la vuelta en el Allianz Arena de este miércoles 17 de abril (desde las 21:00 horas de Europa Central), el elenco bávaro precisa ganar aunque sea por la mínima para avanzar a la siguiente instancia.

En caso de que al término de los 90 minutos persista la paridad, los elencos comandados por Thomas Tuchel y Mikel Arteta procederán a disputar 30 minutos más de tiempo suplementario. Si siguen sin sacarse diferencias, la definición pasará a los lanzamientos desde el punto del penalti.

Cronograma de partidos de los Cuartos de Final de vuelta de la UEFA Champions League

Esta semana se definen los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. El martes 16 de abril desde las 21:00 horas CET, Borussia Dortmund (1) recibe al Atlético de Madrid (2) y el Barcelona (3) lo propio con el París Saint-Germain (2). En tanto que el miércoles 17 a la misma hora será el turno del Manchester City (3) frente al Real Madrid y del Bayern Munich (2) ante el Arsenal (2).