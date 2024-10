Para muchos hablamos del mejor lateral derecho de todos los tiempos y por supuesto del último gran capitán con el cual Brasil dominó el planeta. Cafú ha reflexionado a lo largo de los últimos años sobre quien es el mejor futbolista de todos los tiempos e incluso se ha animado a formar un top-5 donde hay sorpresas. No están ni Lionel Messi o Diego Armando Maradona.

Esporte Ponto Final conseguía ya hace 8 años el testimonio a analizar. En este Cafú se mostraba tajante sobre quienes son los mejores jugadores de toda la historia de este deporte e igualmente de en qué posición situaría a cada uno de estos. El gran capitán de la Verdeamarelha, sin filtros alrededor de lo que han supuesto para la historia de este juego cada uno de los nombres mencionados.

Garrincha, Pelé, Pepe, Coutinho y Clodoaldo fueron sus elecciones en una entrevista donde hubo tiempo para armar listados tanto de solo la historia del fútbol brasileño como del resto del planeta. Cafú se mostró tajante y ara sorpresa de muchos, o no por una cuestión de tiempo, todavía no aparecían en sus reflexiones figuras de la talla de Neymar. Su mirada hacia las mejores épocas de la Verdeamarelha, clave para entender los motivos detrás de sus elecciones. Después diría que Messi o Maradona no están en los mejores en el apartado internacional.

“Coutinho era un genio. Su posicionamiento en el campo era impresionante, no echaba de menos un tiro, no se perdía un balón. Era un tipo que leía el juego antes que la pelota llegue a él. Para mí, es uno de los mayores de la historia fútbol brasileño”, palabras del ex capitán de Brasil, quien en dicho extracto no dudó en poner a Pelé por encima del resto de los mortales que hayan pasado por un campo profesional. ¿Qué pasa en el panorama internacional?

La noticia en dicha charla llegaba al ver cómo Cafú dejó afuera a Lionel Messi, Diego Maradona y Cristiano Ronaldo. Eligio a los mejores de la historia cuando hablamos de jugadores que no hayan nacido a Brasil a: Don Alfredo Di Stéfano, Davor Suker, Franco Baresi, Marco Van Basten y Paolo Maldini. La influencia del fútbol italiano en su carrera, así como varios ex compañeros, dentro de sus palabras sobre la pregunta del siglo.

Grandes ausencias

“Baresi era un liberó con mucha clase, sacaba el balón como pocos. Maldini aprendió todo de su padre y si hablo de Di Stefano, ¿Qué puedo decir? Hasta Pelé le considera uno de los mejores de todos los tiempos. Suker era un delantero lleno de gol y una gran atacante…Van Basten tenía una visión tremenda, veía el gol antes de que pasase”, más reflexiones de un Cafú tajante alrededor de ambas tablas y con conclusiones propias. Habría que preguntarle ahora en el 2024 si hay cambios por nombres como Messi, CR7 o Neymar.

Los números de la carrera de Cafú

Hablamos del jugador con más apariciones en la selección brasileña con un total de 142 partidos y tres finales del Mundo seguidas del 1994-2002. Sao Paulo, Zaragoza, Palmeiras, Roma y AC Milan, hogares de una carrera de más de 722 encuentros, 54 goles y 26 títulos oficiales desde 1989 hasta la temporada 2007-2008.