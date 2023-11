Como toda elección iba a generar polémica, pero… ¿Llegar hasta ese punto? La victoria de Lionel Messi en el Balón de Oro 2023 tocó las puertas de un exmundialista con la Selección Chile como lo fue Mauricio Pinilla, y tal fue la repercusión de su opinión, que desde Argentina le respondieron sin contemplación y con las palabras perfectas.

A pesar de ser jugador de Inter Miami y registrar 11 goles, cinco asistencias, 1.086 minutos y el primer título en la historia del equipo (Leagues Cup 2023), esto no se incluyó en la votación al Balón de Oro 2023 que ganó Leo Messi, ya que los 180 periodistas que votan al ganador contemplaron lo hecho por los candidatos en el periodo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. Aquí llegó el error de Pinilla que desde Argentina no se lo iban a perdonar.

El octavo Balón de Oro de Lionel Messi en la historia del fútbol tocó las puertas del programa ESPN F360 para Chile y un jugador como Mauricio Pinilla, con la experiencia de haber ganado dos ediciones de la Copa América (2015 y 2016) y jugar tres partidos del Mundial Brasil 2014, no dudó en lanzar una fuerte opinión sobre Leo y el nuevo premio que le dio la Revista France Football.

“Si ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos. Es eso o que la MLS se transformó en una potencia mundial en lo deportivo. Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después solo se va a contar una sola competición. En el global no me parece que Messi haya sido el mejor. Ya no creo en estos premios. Lo de ‘Dibu’ Martínez roza lo ridículo”, sostuvo Pinilla en ESPN F360 y la polémica estalló en 3, 2, 1…

Las declaraciones de Pinilla recibieron una respuesta que, si no es las más perfecta, pega en el palo. Un periodista argentino le respondió al exjugador chileno con dos mensajes en X (Twitter) que no pararon de generar reacciones. Incluso, el comunicador del canal DSports tuvo que salir a mostrar la evidencia de lo que había dicho porque “este tuit ha generado las más diversas reacciones, incluso algunas demasiado violentas para mi gusto”.

Desde Argentina llegó la respuesta perfecta a Pinilla por desprestigiar a Messi

Manuel Olivari, periodista de los canales DSports (Deportes) y Telefe de Argentina, publicó las declaraciones de Mauricio Pinilla que le quitaron mérito al octavo Balón de Oro 2023 y le agregó los dos siguientes mensajes para responderle al exjugador chileno: “Se tatuó un tiro en el palo. O sea, le quita mérito a un Mundial un tipo que inmortalizó un casi gol a Brasil en un Mundial, es espectacular”.

¿Cuál fue el palo con el que le respondieron a Pinilla por hablar de Messi y el Balón de Oro?

“A un centímetro de la gloria”, fue la frase que inmortalizó Mauricio Pinilla en su espalda con la imagen de aquel remate que estrelló en el palo al minuto 119 del tiemplo suplementario por los octavos de final del Mundial 2014. Chile perdió contra Brasil por penales 4 a 3 en aquel partido del 28 de junio que fue recordado para defender a Lionel Messi y su octavo Balón de Oro.