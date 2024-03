Joao Cancelo no olvida la acusación de Pep Guardiola, con la cual se empezó a marcar su camino de salida del Manchester City (puntapié para lo que, a la postre, fue su arribo a préstamo al Fútbol Club Barcelona desde la pretemporada pasada). El entrenador catalán, palabras más, palabras menos, lo apuntó por no ser buen compañero.

”Joao Cancelo no está contento con el presente de Aké y Rico Lewis”, expresó Guardiola meses atrás. Y la respuesta del jugador, si bien tardó, llegó en una conversación que mantuvo con el periódico A Bola: “¡Se dijeron mentiras! Nunca he sido un mal compañero para ellos y se lo puedes preguntar a Aké o a Rico. No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad hacia ellos, pero esa es la opinión del entrenador…”.

Del mismo modo, Cancelo dejó en claro que su relación con Pep Guardiola no solo que no quedó nada bien, sino que es totalmente incompatible que pueda regresar de la cesión del Barcelona para reincorporarse al Manchester City, por lo menos, mientras continúe el mismo cuerpo técnico: ”La gente sólo se acordará de esto porque el señor Guardiola tiene mucha más fuerza que yo cuando dice algo y prefiero guardármelo para mí”.

Pero los dardos del portugués no fueron personalizados. También hubo para la comisión directiva del club británico: “Creo que el Manchester City fue un poco desagradecido conmigo cuando me dijeron eso, porque yo fui un jugador muy importante en los años que estuve allí. Nunca fallé en mi compromiso con el club, con la afición y siempre lo di todo”.

En ese mismo sentido, citó un episodio desagradable con el que pudo demostrar su compromiso con los Ciudadanos: ”Recuerdo un momento en el que me asaltaron y atacaron y al día siguiente estaba jugando en el Emirates contra el Arsenal. Son cosas que no se olvidan, dejé a mi esposa y a mi hija solas en casa, aterradas”.

Joao Cancelo dejó claro que quiere quedarse en el Barcelona

Joao Cancelo, en la entrevista con A Bola, no dio vueltas para señalar que su intención es quedarse en el Barcelona, por más que su préstamo finalice el 30 de junio próximo y tenga que retornar al Manchester City: “Me gustaría quedarme aquí en el Barça también la próxima temporada para competir por títulos. Mi deseo es claro”.

¿Cuánto debe pagar FC Barcelona para quedarse con Joao Cancelo?

Manchester City desea desprenderse de Joao Cancelo en el mercado de pases que se avecina. Pero para eso, quiere recibir el monto de la cláusula de rescisión que es de 40 millones de euros. Al respecto ya informaron que no desean extender la cesión, por lo que si el Barcelona quiere quedarse con el jugador no tendrá otro remedio que desembolsar la cifra señalada.