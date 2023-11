Cualquier aficionado en el mundo del fútbol podría decir que conocer a Lionel Messi es lo más grande que le puede pasar y habría pocos argumentos para refutarlo. Sin embargo, este efecto que causa el jugador argentino no impresionó tanto a Kim Kardashian como para afirmar que la enloqueció cuando lo vio. Hay un jugador estrella que sí pudo hacerlo.

¡Oh, oh! El debut de Leo Messi en Inter Miami estaba pactado para el 21 de julio de 2023. El partido, como si los dioses del fútbol lo hubieran escrito, se definió con un gol de Lionel al último minuto tras un tiro libre magistral. Desde aquel primer partido de Lionel como jugador de un equipo norteamericano, empezó la relación cercana con una de las hermanas Kardashian.

La famosa modelo y empresaria norteamericana presumió en Instagram que su hijo Saint West Kardashian se hizo la M y un número 10 en su pelo para conocer por primera vez a Lionel Messi. ¿Lo logró? Leo vio al hijo de Kim Kardashian y antes de ingresar al vestuario se tomó una foto con él, la reacción del pequeño niño se hizo viral y un regalo estaba a punto llegar.

Messi le regaló la camiseta número 10 de Inter Miami a Saint West y Kim no dudó en mostrar este regalo como historia en su cuenta de Instagram. “Para Saint, con cariño”, escribió Leo, pero… Ni todos estos gestos lograron enloquecer a la modelo como lo hizo un jugador estrella de la Premier League y el Manchester City. En esta ocasión, Lionel no pudo ganar.

Kim Kardashian cada vez es más futbolera y luego de ver el debut de Lionel Messi viajó a Japón para presenciar el partido amistoso entre Al-Nassr y PSG del 25 de julio de 2023. Ahí tuvo la oportunidad de conocer a Cristiano Ronaldo y el delantero portugués también le regaló su camiseta al pequeño Saint West, pero CR7 tampoco logró enloquecer a la modelo. Literalmente hablando.

El jugador estrella que enloqueció a Kim Kardashian tras conocer a Messi

Kim Kardashian le concedió una entrevista al portal GQ Sports (Deportes) y reveló el jugador estrella que la sorprendió a unos niveles inesperados que ni el mismo Leo Messi logró hacerlo. “Estaba en Italia y veo a Erling Haaland. Me volví loca de mierd… porque sé que a mi hijo le emocionaría mucho, sabes que es su cosa. Así que me siento como una perdedora haciendo una videollamada en este evento y diciendo: ‘¡Saint, nunca adivinarás con quién me encontré!’. Me he convertido en esta persona que es como… ¡Lo siento!”, dijo la famosa modelo norteamericana.

Kim Kardashian se declaró fan del Inter Miami de Messi y David Beckham

Por la pasión que tiene su hijo Saint West hacia el fútbol, Kim Kardashian no dudó en revelarle al portal GQ Sports (Deportes) su fanatismo por el balompié: “Mi hijo es todo Cristiano Ronaldo, definitivamente somos fanáticos de Inter Miami. Nos divertimos mucho en PSG. Sí, soy una mamá futbolista”. Y a la hora de escoger entre Lionel Messi y CR7, Kim le respondió al famoso youtuber Speed que se queda con “ambos”.