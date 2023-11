“Me sentí como si estuviera en el infierno”, declara el propio Marcelo en Charla Podcast sobre como era marcar a Lionel Messi. Así se vivían los Clásicos entre Barcelona y Real Madrid que marcaron a una generación y donde detener al argentino era el objetivo de los Merengues. ¿Plan táctico? ¿Rigor físico? ¿Adelantar líneas? No, el plan de los blancos partía de no tener contacto de ningún tipo con la lengua de La Pulga.

“Teníamos una orden y esta era no hablar con el…Messi no hablaba durante los partidos y yo trataba de no hablarle porque él era callado. Siempre decíamos que debíamos dejarlo así, porque si decidías obstruirlo, lo provocarías y luego se enfadaría, y si estaba enfadado, se volvía cada vez más difícil de manejar”, recuerda Marcelo de esos duelos. El lateral izquierdo del Real Madrid fue el primero en tener que marcar a Leo en más de 20 duelos ante Barcelona donde La Pulga era su principal rival a vencer. No provocar el gen más competitivo del 10, vital.

Marcelo disfruta por estas fechas de las mieles de haber levantando la Copa Libertadores. Todo esto después de un fugaz paso por Olympiakos y de una vida en Madrid donde vio mejor a Messi que muchos de sus rivales. La Pulga, con hasta 45 Clásicos y 26 goles en estos, un dolor de cabeza para la defensa Merengue.

“Los partidos eran Cristiano y Messi. Un partido Messi la rompía y otro Cristiano la rompía. Era así. Estaba esperando qué pasaba…Todo el tiempo la pelota caía de mi lado, tanto ataque como en defensa…¿ Messi estuvo loco en el Clásico que se quitó la camiseta? Joder, yo estaba en el infierno”, más extractos de una entrevista que muestra como se vivía por dentro un duelo donde la rivalidad entre los gigantes de LaLiga llegó a su máximo nivel.

Por LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y hasta Champions League. En todos esos torneos Messi dejó su sello impregnado en esos Clásicos contra Real Madrid donde el argentino ostentó un balance de 20 victorias, 11 empates y 15 derrotas. Desde su debut ante la casa blanca el 19 de noviembre del 2005, La Pulga registró 26 goles y firmó 14 asistencias. Marcelo desvela como la mejor forma de competir con Leo pasaba por justamente no provocarle en ningún sentido.

Marcelo pudo ir con Cristiano Ronaldo

El brasileño desvela igualmente que tras dejar Real Madrid y Grecia, desde Arabia Saudita hubo propuestas para unirle con CR7 en Al-Nassr. La banda izquierda del Bernabéu solo no se unió nuevamente gracias al deseo del lateral por volver a su casa para levantar la Copa Libertadores de América.

Messi cambió el historial contra Real Madrid

No es un simple dicho hablar de un Leo que cambió la historia de los Clásicos. No solo es el máximo goleador de estos, sino que con sus 20 triunfos permitido a Barcelona incluso ponerse por encima en el historial general tras casi tres décadas donde dicho hecho era imposible. Tras su marcha Real Madrid volvería a tomar ventaja en este sentido.