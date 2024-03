El domingo 10 de marzo, en el Estadio Santiago Bernabéu, Brahim Diaz fue titular en el encuentro que el Real Madrid le ganó 4 a 0 al Real Celta de Vigo por la jornada 28 de LaLiga, triunfo que encamina al Merengue al título de liga española número 36. Sin embargo, el volante no fue noticia por su performance, sino por una decisión que tomó y que salió a la luz en las últimas horas de la jornada.

Se trata de que será parte de la Selección de Marruecos y no de la de España. Si bien en un momento hubo dudas por cuál se inclinaría, los trámites de la Federación Marroquí a fines de diciembre dieron un indicio. No obstante, conforme al Diario AS, el futbolista del elenco de Carlo Ancelotti hizo un último intento con la RFEF por el combinado español.

Resulta que su entorno buscó contactarse con el entrenador del seleccionado mayor Luis De La Fuente, mediante la Real Federación Española de Fútbol, para saber si iba a tener en cuenta a Brahim Díaz en la convocatoria para la fecha FIFA de marzo en la que enfrentarán a Colombia en Wembley y a Brasil en el Santiago Bernabéu.

En efecto, las autoridades de la entidad se negaron a brindar esa información. Es un privilegio que no se le puede otorgar ni a Diaz ni a ningún otro jugador. Ante la negativa, prefirió lanzarse a lo seguro, que es la citación de Walid Regragui para lo que serán los duelos con Angola y Mauritania el 22 y 26 de este mes.

Las alternativas con las que queda España para el mediocampo, ante la decisión de Brahim Díaz

Ante la decisión de Brahim Díaz, Luis De La Fuente queda para la Selección de España con, principalmente, tres alternativas para el puesto de mediocampista central. Rodri del Manchester City, Martín Zubimendi de la Real Sociedad (en teoría, según rumores, lo buscan el AC Milan y la Juventus) y Bryan Zaragoza Martínez del Bayern Munich.

De esta manera, no se vislumbran, salvo imponderables, variantes en el elenco del combinado representativo del país ibérico que jugó las Eliminatorias para la Euro y que fue campeón de la Liga de las Naciones de la UEFA, para lo que será la Euro de Alemania que se disputará del 14 de junio al 14 de julio próximo (España encabeza el Grupo B, el cual comparte con Croacia, Italia y Albania).

El objetivo de Brahim Díaz a mediano plazo con la Selección de Marruecos

La Copa Africana de Naciones se disputó entre enero y febrero. Por eso, ahora, lo más relevante que le queda a la Selección de Marruecos, ya con la incorporación de Brahim Díaz, en el siguiente año y medio, es la clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.