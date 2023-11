La magia que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo derrochan en las canchas de fútbol alcanzó un nivel sin precedentes. Aquel sueño de verlos jugar en un mismo equipo llegó a un épico video que se hizo viral en un dos por tres. Los dos jugadores que marcaron una época hubieran hecho maravillas.

Uno decidió irse a Arabia Saudita y el otro a la MLS de Estados Unidos. Cristiano volvió a poner sobre la mesa la rivalidad con Leo Messi y lejos de agregarle más madera para encender el debate, CR7 dio por terminada esta histórica batalla deportiva. ¿Llegó la hora de jugar juntos?

Luego de que Lionel Messi ganara el octavo Balón de Oro, el mismo jugador argentino le confirmó al diario L’Équipe que“no creo que vuelva nunca a jugar en Europa”. Con este contexto, resulta aún más increíble lo que pudo hacer el usuario de TikTok ‘hd.footballsoccer’ al lograr que Cristiano Ronaldo jugara con Leo.

Mientras que Cristiano sostuvo el 6 de septiembre de 2023 sobre la rivalidad con Messi que “ya no estemos en Europa, creo que él lo ha hecho bien, yo también lo he hecho bien y continuamos, el legado sigue, pero la rivalidad ya no“; el jugador argentino le dio la razón a CR7 al confirmar que este duelo ya se acabó: “Fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”. Con este tema aclarado, ahora así a verlos jugar juntos.

Luces, cámara y… ¡Acción! La magia de ver jugar a Lionel Messi con Cristiano Ronaldo empezó con Leo dejando por el camino a varios jugadores para darle una asistencia a CR7. Golazo al ángulo superior izquierdo. La escena se repitió tres veces hasta que llegó una pared del delantero portugués y el ’10’ argentino definió con un remate certero. Todo esto fue posible en un montaje que se hizo viral con el video que nunca pesaste ver.

‘Bueno, vamos a jugar’: Messi anunció su nuevo equipo sorpresa con el Kun Agüero

Por medio de un video que en menos de 24 horas superó las 15.5 millones de reproducciones, Sergio ‘Kun’ Agüero anunció que Lionel Messi se unió como uno de los dueños de su equipo KRÜ Esports, que cuenta con equipos que participan en la competiciones de los videojuegos más populares del mundo: FIFA, League of Legends, Valorant y Rocket League. “Bueno, vamos a jugar”, dijo Leo para confirmar la noticia.

¿Cristiano Ronaldo reaccionó al octavo Balón de Oro de Lionel Messi?

Era la reacción más esperada y lo hizo de la manera menos pensada. El periodista español Tomás Roncero criticó la victoria de Leo Messi en el Balón de Oro 2023 y finalizó su análisis con una picante frase que recordó la goleada del Bayern Múnich contra el FC Barcelona 8 a 2 por los cuartos de final de la Champions League 2019-20: “8 es un número que me gusta mucho porque me recuerda a la noche en Lisboa con el Bayern Múnich, je. Felicidades, campeón”. Cristiano Ronaldo reaccionó a este comentario con cuatro emojis de una cara riéndose. ¿Su reacción al octavo Balón de Oro de Lionel? Mmm…