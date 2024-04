El ambiente del fútbol y la prensa mundial ya da por hecho que Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid a partir de la temporada 2024/2025. Sin embargo, Robert Pirés no está tan seguro. La leyenda de la Selección de Francia, incluso, opinó que la mejor opción del delantero del París Saint-Germain para continuar su carrera sería la Premier League.

”Me gustaría verlo en Liverpool. Es un gran club, una familia, buena estructura, sin presiones, afición tranquila… Y me digo que la dupla que Kylian Mbappé podría conformar con Mohamed Salah puede ser bastante explosiva”, señaló el ex futbolista del Arsenal y del Villarreal de España a raíz de los rumores del mercado de pases europeo.

Del mismo modo, Robert Pirés, a pesar de que diferentes sectores implicados están convencidos de que Kylian Mbappé vestirá de blanco una vez culmine su vínculo con el París Saint-Germain (el corte oficial de su lazo con el elenco parisino será el 30 de junio próximo) advirtió: ”Creo que es capaz de rechazar al Real Madrid”.

Por otro lado, Pirés recordó que él en su momento desestimó la propuesta de la Casa Blanca para desembarcar en el fútbol inglés: ”Lo siento Kylian, no fuiste el primero en decirle que no al Real Madrid. No sé qué decisión tomará, pero yo rechacé al Real porque tenía otras dos opciones. Seguro que si no tenía al Arsenal o a la Juve me hubiera ido directo al Real. Eso es seguro”.

Por el contrario, Ander Herrera ya ve a Kylian Mbappé en el Real Madrid

Ander Herrera, excompañero de Kylian Mbappé en el París Saint-Germain, opinó sobre los trascendidos que vinculan al delantero francés con el Real Madrid. ”Era inevitable que Kylian Mbappé terminase en el club más grande de la historia del fútbol”, expresó en conversación con el diario Marca.

Kylian Mbappé se saca chispas con Luis Enrique en el PSG

Kylian Mbappé nuevamente fue reemplazado por Luis Enrique en un partido del París Saint-Germain en la Ligue 1. Esta vez, fue en el Clásico de Francia ante el Olympique de Marsella en el Estadio Velodrome. Cuando iban 65 minutos, el entrenador español decidió darle protagonismo al atacante portugués Goncalo Ramos.

Estas decisiones se vienen repitiendo en el PSG, algo que el círculo cercano de Mbappé considera como una falta de respeto, pues ven que le quita chances para conseguir uno de sus objetivos para esta temporada que es ser líder de la tabla de goleadores tanto del certamen francés como de Europa en general (por el momento lleva 38 goles en 38 partidos, mientras que Harry Kane acumula 37 en 36 compromisos).