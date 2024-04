Inesperadamente, la situación de Xavi Hernández en el Fútbol Club Barcelona dio un giro de 180 grados. Es que parecía que la eliminación de la Champions League a manos del París Saint-Germain y la siguiente derrota en el Clásico de España con el Real Madrid iban a decretar la salida que el propio entrenador había anticipado en enero.

Sin embargo, fue el propio Xavi quien, tras tropezar en el Estadio Santiago Bernabéu (perdió 3 a 2 sobre la hora en lo que, en definitiva, fue la tercer derrota del Culé con el Merengue en la temporada), abrió la puerta a la chance de cumplir su contrato con la institución blaugrana, el cual vence recién a mediados del 2025.

Claro, y a la directiva del FC Barcelona a cargo de Joan Laporta no le sienta nada mal. Es que por su delicado presente económico y financiero no hay otra alternativa que encaje mejor, pues salir a buscar a un estratega de renombre no será nada barato (de hecho se pensaba en Rafael Márquez, técnico del Barça Athletic, para tomar el puesto).

Pero todo este nuevo escenario no podría ser posible sin la venia del plantel. Y en ese sentido, el diario Marca publicó los nombres de los protagonistas de peso que ya dejaron puesto de manifiesto que desean que se confirme la permanencia de Xavi Hernández como timonel del primer equipo del Barça.

Se trata de Ilkay Gundogan, Robert Lewandowski y Sergi Roberto. El último mencionado es del riñón blaugrana y capitán del equipo, por lo que es considerado puertas adentro como una voz autorizada para opinar. Mientras que el alemán y el polaco, si bien no nacieron en el club, su trayectoria les permite imponer sus condiciones.

Mercado de pases, una de las condiciones de Xavi Hernández para quedarse

Más allá de que las partes están cerca para llegar a un acuerdo que asegure la continuidad, Xavi Hernández insiste en que es necesario que el Barcelona se refuerce para la próxima temporada. Al respecto, Sport publicó que hay tres nombres que el entrenador quiere para incorporar. Martín Zubimendi, Joshua Kimmich y Bernardo Silva.

A Pep Guardiola y a Luis Enrique se les acaba el contrato a mediados del 2025

Ya en el plano de las especulaciones, en Cataluña no se descarta que la directiva del Barcelona se quede con Xavi Hernández una temporada más para después ir por el retorno de Pep Guardiola o, en su defecto, de Luis Enrique. Es que el vínculo de Xavi vence a mediados del 2025, mismo momento en el que Pep termina con Manchester City y Luis con el PSG.